L’autrice di Harry Potter J K Rowling attacca Emma Watson | Ignorante privilegiata
Nuovo capitolo dello scontro tra la scrittrice J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, e l’attrice Emma Watson, che nelle pellicole della saga dedicata alle avventure del maghetto ricopriva il ruolo di Hermione Granger. Le due, ormai ex amiche, si erano già scontrate alcuni anni fa in merito ai diritti delle persone trans. Di recente proprio Emma Watson ha dichiarato di essere ancora legata a J.K. Rowling nonostante le posizioni controverse di quest’ultima sulla comunità LGBTQIA+ e sui diritti delle persone transgender. “Non potrei mai cancellarla, né cancellare ciò che ha fatto per me – ha dichiarato l’attrice – Posso amarla, sapere che mi ha amato, essere grata per ciò che mi ha dato. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: autrice - harry
Emma Watson ha recentemente parlato della sua complicata relazione con l’autrice di “Harry Potter” J.K. Rowling durante un’intervista nel podcast “On Purpose With Jay Shetty”. Watson, diventata famosa interpretando Hermione Granger in tutti gli otto film di “ - facebook.com Vai su Facebook
J.K. Rowling a Emma Watson nella polemica sui diritti delle persone trans: "Ignorante" - Rowling a Emma Watson nella polemica sui diritti delle persone trans: 'Ignorante' ... Secondo tg24.sky.it
J.K. Rowling, i fan di Harry Potter contro Emma Watson: "Sta dalla parte dell'oppressore" - Rowling, i fan di Harry Potter contro Emma Watson: 'Sta dalla parte dell'oppressore' ... Si legge su tg24.sky.it