Nuovo capitolo dello scontro tra la scrittrice J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, e l’attrice Emma Watson, che nelle pellicole della saga dedicata alle avventure del maghetto ricopriva il ruolo di Hermione Granger. Le due, ormai ex amiche, si erano già scontrate alcuni anni fa in merito ai diritti delle persone trans. Di recente proprio Emma Watson ha dichiarato di essere ancora legata a J.K. Rowling nonostante le posizioni controverse di quest’ultima sulla comunità LGBTQIA+ e sui diritti delle persone transgender. “Non potrei mai cancellarla, né cancellare ciò che ha fatto per me – ha dichiarato l’attrice – Posso amarla, sapere che mi ha amato, essere grata per ciò che mi ha dato. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’autrice di Harry Potter J. K. Rowling attacca Emma Watson: “Ignorante privilegiata”