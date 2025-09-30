Lautaro re d' Europa | ha segnato in 7 Champions solo i grandissimi come lui

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la rete di ieri il Toro è diventato il primo interista a segnare almeno un gol in sette diverse edizioni di Champions (come Haaland, Mbappé e Griezmann). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro re d'Europa: ha segnato in 7 Champions, solo i grandissimi come lui

