Lautaro Martínez entra nella storia | gol contro lo Slavia Praga e record in Champions League!

Lautaro Martínez si prende un nuovo super record europeo nella sfida di Champions contro lo Slavia Praga! Le ultime sul capitano nerazzurro. Lautaro Martínez continua a scrivere pagine importanti nella storia dell’ Inter. Nel match di Champions League contro lo Slavia Praga a San Siro, l’attaccante argentino ha trovato il gol che ha sbloccato la partita, portando i nerazzurri in vantaggio. Un gol determinante, arrivato dopo un’azione ben orchestrata, che ha permesso all’Inter di prendere fiducia e gestire il match con maggiore sicurezza. Ma questo momento rappresenta molto più di un semplice vantaggio nel punteggio: con questa rete, Lautaro è diventato il primo giocatore nella storia dell’ Inter a segnare in sette diverse edizioni della Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martínez entra nella storia: gol contro lo Slavia Praga e record in Champions League!

