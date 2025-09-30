Lautaro Inter a partire dallo Slavia Praga è pronto a trascinare il gruppo | la missione europea del Toro

può iniziare!. Dopo l’assenza nella trasferta di Amsterdam contro l’ Ajax, Lautaro Martínez, punta argentina e capitano offensivo dell’ Inter, farà questa sera il suo debutto stagionale in Champions League contro lo Slavia Praga a San Siro. Il centravanti argentino torna in campo con l’obiettivo di voltare pagina rispetto alla scorsa stagione, caratterizzata dalla finale europea persa e dalla delusione per il mancato trofeo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Toro è pronto a riprendere il suo ruolo di riferimento nella squadra, dopo aver lasciato ad Amsterdam spazio a Marcus Thuram, attaccante francese, che aveva firmato una doppietta contribuendo alla vittoria dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

