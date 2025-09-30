Lautaro Inter a partire dallo Slavia Praga è pronto a trascinare il gruppo | la missione europea del Toro
può iniziare!. Dopo l’assenza nella trasferta di Amsterdam contro l’ Ajax, Lautaro Martínez, punta argentina e capitano offensivo dell’ Inter, farà questa sera il suo debutto stagionale in Champions League contro lo Slavia Praga a San Siro. Il centravanti argentino torna in campo con l’obiettivo di voltare pagina rispetto alla scorsa stagione, caratterizzata dalla finale europea persa e dalla delusione per il mancato trofeo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Toro è pronto a riprendere il suo ruolo di riferimento nella squadra, dopo aver lasciato ad Amsterdam spazio a Marcus Thuram, attaccante francese, che aveva firmato una doppietta contribuendo alla vittoria dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: lautaro - inter
Nesti: «Lautaro-Calhanoglu, chi butti giù dalla torre? Inter, hai già un erede!»
Parla Calhanoglu: “Resto all’Inter. Lautaro? Quando tornerà…”
Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude
Caressa: "Io non ho mai visto dei numeri come quelli di Lautaro. Ha portato all'Inter 136 punti con gol e assist, che significa che Lautaro porta da solo 20 punti a campionato. Lautaro ha segnato 33 primi e gol e 96 gol utili, cioè quelli decisivi. Ha segnato 96 gol - facebook.com Vai su Facebook
Caressa: "Io non ho mai visto dei numeri come quelli di Lautaro. Ha portato all'Inter 136 punti con gol e assist, che significa che Lautaro porta da solo 20 punti a campionato. Lautaro ha segnato 33 primi e gol e 96 gol utili, cioè quelli decisivi. Ha segnato 96 gol - X Vai su X
Slavia Praga, Trpisovsky: "L'Inter con Chivu è più equilibrata in difesa". VIDEO - Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga che domani martedì 30 settembre affronterà l' Inter per la 2^ giornata di Champions League, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita. Da sport.sky.it
Pronostici Inter - Slavia Praga: Lautaro segnerà anche in Champions? - Slavia Praga in Champions League: nerazzurri favoriti con almeno due reti, di cui almeno una di Lautaro, e tre spunti per scommettere. Riporta goal.com