Laura Pausini è tornata dopo tantissimi anni a Lisbona come ospite speciale della 29ª edizione del Globo de Ouro. La cantante ha regalato una emozionante performance live con la versione portoghese “ Quem de nós dois ” de “La mia storia tra le dita”. Laura Pausini conquista Lisbona con “Quem de nós dois”. Domenica 28 settembre la notte di Lisbona si è accesa di musica ed emozioni grazie a una protagonista d’eccezione: Laura Pausini. La cantante italiana più premiata al mondo è stata ospite speciale della 29ª edizione del Globo de Ouro, il prestigioso gala portoghese che ogni anno celebra i migliori professionisti di cinema, teatro, musica, fiction, intrattenimento, comicità e moda. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Laura Pausini illumina Lisbona al Globo de Ouro 2025 con Quem de nós dois. Nel 2026 nuovi concerti live