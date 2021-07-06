Bonny a Inter TV: «Un sogno giocare questa competizione, poi a San ...Padova, Filippo Sgarbi: «Se stiamo sul pezzo ci possiamo togliere ...Il rammarico di mister Andreoletti: «Non buttiamo via il punto, ma ...Serie B, Padova-Avellino: le pagelle degli uomini di AndreolettiIniziati i lavori per il nuovo studentato in città: avrà 109 posti ...«Qualità dell'assistenza in pericolo»: i dubbi di Cgil Padova sulla ...Il Frosinone batte il Cesena e vola al comando: allo Stirpe è 3-1. Le ...Virtus Entella-Bari 2-2: le pagelle dei biancorossiEmily Blunt contro le attrici AI: “Siamo rovinati”, ma Tilly Norwood ...Il fondatore di GTA abbandona il sesto capitolo e i fan sono ...Export del mobile friulano negli Stati Uniti in flessione: -20% in un ...Italia’s Got Talent 2025, anticipazioni: il Golden Buzzer di Frank ...La Forza di una Donna anticipa? Il sospetto che allarma il pubblico ...Affari Tuoi, chi è davvero Stefania Fravezzi: lo strano mestiereNuova era di he-man con il fumetto sword of flawsAdeguatezza dell’adattamento di jack mcevoy nella nuova serie di ...Genndy tartakovsky e il black knight: un’epica animata ispirata al ...Wuthering heights: il problema continuo nella difesa di emerald ...Mou punge i tifosi della Juve: "A Torino non troverò certo ...Dumfries a Sky: «Contento di aver segnato, cerco sempre di fare ...Dumfries a Inter TV: «Ogni match è importante, abbiamo una squadra ...La Marina israeliana pronta a intervenire per fermare la Flotilla. I ...“Preparatevi alla guerra”, dal Pentagono l’alert ai generali. E Trump ...Gaza, Flotilla a poche miglia dalla zona ad alto rischio | Marina ...Napoli-Sporting, Conte alla vigilia: “Spero nel recupero di ...Vedono un corpo dentro al cassonetto, chiamano il 112 ma quello si ...I falsi video sulla commemorazione di Charlie KirkSparito da agosto per evitare il carcere, lo ritrovano ancora dentro ...«I giocatori rischiano tantissimo». Il caso degli adesivi sui campi ...Elezioni in Moldavia, questo video non mostra dei brogli nel seggio ...Zelensky: «A Zaporizhzhia la situazione è critica, la centrale è in ...La bufala di Putin che si rifiuta di salutare Re CarloQueste foto non dimostrano che Brigitte Macron sia un uomoVon der Leyen: Azione decisa Ue può portare svolta a conflitto in ...Buon compleanno George Weah, Sara de Angelis, Julie Andrews…Black Rabbit su Netflix non raggiunge il successo di Ozark dopo 2 ...Game of thrones: cosa ha reso il successo della serie di streamingCitroën C5 Aircross, prova e prezzi: come vanno l'elettrica e ...Una "C" per il figlioletto Charles: il primo gol di Verreth col Bari ...Inter-Slavia Praga, le pagelle: Lautaro punge ancora, 7,5. Bene ...Zielinski ad Inter TV dopo il match contro lo Slavia Praga: «Vogliamo ...Festival del Cinema di Roma, il tema dell'acqua arriva sul Blu CarpetLa rigenerazione urbana ai privatiMeloni incendiaria: «Flotilla ostacola la pace»Sì alla vendita di San Siro, i Verdi: valutiamo se uscire dalla giuntaSguardi di donne oltre le quinteNella memoria indocile delle immagini alla ricerca del presenteEd Sheeran, ripartire con un «Play» liberando la memoria degli esordiPalestinesi schiavi moderni: espropriati e resi vagabondiFestival della scienza, Leonardo escluso ma il cda lo rivuoleL’occupazione mira al cuore di At-Tuwani: «La guest house verrà ...La regola del caos per l’esercizio del potere nella post-democraziaNapoli – Sporting, tutto finito: arriva la notizia tanto attesaOstia Antica Festival si chiude con Alberto Fortis, Boosta e Remo ...P.Chigi: Italia in prima linea per GazaFrasi Brevi per un Natale Emozionante e IndimenticabileDelusione Vuelle con Livorno: 62-78. Pesaro in debito di ossigenoIl governo si rassegna: “Nessuna proroga sul Pnrr”Cosmetici bio a base di olio di rosa mosqueta: natura e efficacia per ...My hero academia stagione 8: data di uscita, trailer e ultime novitàRisolvere il puzzle del tempio contaminato in baldur’s gate 3Come trovare voli economici nel 2025/2026: trucchi e strategie per ...Grandi vittorie per Bayern, Marsiglia e Atletico MadridOroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025: amore, lavoro e ...Oroscopo di giovedì 2 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per ...Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra 1 Ottobre 2025: I Numeri ...Luca Calvani sposa Alessandro dopo 10 anni di fidanzamento: chi era ...Conferenza stampa Chivu post Inter Slavia Praga: «Frattesi non stava ...Calhanoglu stuzzica Zielinski! Cos’è successo nel tunnel dopo la ...Juve Milan: un grande dubbio in attacco e una vera sorpresa in ...Le notizie del 30 settembre: Bremer e Thuram saltano Villarreal-Juve, ...Tridico: «C’è una Calabria che resiste»Livorno, i portuali respingono la nave israelianaUcraina, le crepe nel muro dei droni immaginato da Von der Leyen«Il nemico interno». Istruzioni ai generali di Hegseth e TrumpUn insulto alle vite dei palestinesiUn’altra richiesta di estradizione per la bolsonarista ZambelliCittà con «Affresco di futuro». Per Roma il modello TiranaMichael Mayo, voce e beatbox tra discese ardite e risaliteSindacati pronti allo sciopero. Atenei occupati, porti bloccatiBenevento, uccide la moglie a sassate. Poi ammazza il figlioI migliori prodotti Amazon in offerta per il Prime Day di ottobre 2025“Apàgame”, il nuovo singolo di Alvaro SolerLuci (spente) a San Siro“La creatività nasce tra le persone, non negli algoritmi e senza ...Stanco di strofinare piastrelle e vasche a mani nude? Questa spazzola ...In viaggio sulla Flotilla verso Gaza, la notte della paura: “Alzeremo ...Incendia rifiuti nel suo terreno: agricoltore denunciato a Campoli ...Zielinski sicuro: «Inter, noi possiamo vincere tutto! Ora serve ...A Roma è allerta per l’ondata di proteste in caso di attacco alla ...4 di Sera, Romeo spegne Cento con due parole: "Iniziamo così"Napoli-Sporting Lisbona, tutto quello che c’è da sapere: orario, TV, ...Serie Netflix senza episodi brutti per un’esperienza di visione ...Monster hunter wilds e ffxiv crossover: scopri ricompense e cosmetici ...Accadde oggi: 1 ottobre, Mao Zedong dà vita alla Repubblica Popolare ...Thuram a InterTV: «Era importante iniziare bene senza prendere gol, ...Conferenza stampa Trpisovsky post Inter Slavia Praga: «Ce l’abbiamo ...Chivu a Inter TV dopo il 3-0 contro lo Slavia Praga: «Siamo ...Chivu dopo Inter Slavia Praga: «La perfezione non esiste, bisogna ...Meloni alla Flotilla: «Rischiate di far saltare la tregua». Israele ...«Basta barbe e grassoni» ordina Hegseth ai militari.  Trump: «Le ...Pressioni su Hamas perché accetti il piano.  Trump: «Hanno 3-4 giorni ...Benevento, uccide la moglie Elisa e il figlio di 15 anni con un ...Chivu predica calma: “Serve equilibrio”. Poi l’annuncio sulle ...Padova-Avellino 2-2: equilibrio ritrovato tra fatica e mestierePadova-Avellino 2-2, Biancolino: “Bicchiere mezzo pieno, ma voglio ...Padova-Avellino 2-2, Lescano: “Il gruppo è la nostra forza”Elisa Polcino uccisa nel sonno? L'ipotesi di una cugina sul ...Juventus, Tudor non convoca due pedine contro il Villareal: tattica ...No alla barba, capelli corti e niente pancia: l’identikit del soldato ...Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sopra il 30%. Pd e M5S cresconoIl Cesena crolla a Frosinone: primo ko. Ciervo non basta a riaprire i ...Flotilla sta per entrare in zona ad alto rischio, Israele pronto a ...“Ho paura”. Ilaria Salis, terribile annuncio in diretta! Cosa sta ...L’Inter di Chivu non si ferma, partita perfetta e il migliore è ...Meloni attacca la Flotilla: “Rischia di sabotare la pace”Dalla Flotilla a Gaza: le parole inaspettate del Papa su emergenza e ...Omicidio Cinzia Pinna, indagata la compagna del killer: “L’ha aiutato ...Amazon rinnova la gamma Echo e punta sull’audio premiumBattere giovanni in pokémon go: strategie efficaci per ottobre 2025Mandaloriano e grogu: il film nasconde villain segreti in star warsNovità tv ottobre 2025: le serie più attese secondo le classificheInter Slavia Praga, Chivu nel post partita: “L’atteggiamento è stato ...Pronostici di oggi 1 ottobre: Barcellona – PSG, Villarreal – Juve, ...Thuram, assist, tacco e poi lo stop. Si teme una contrattura ma lui ...Lautaro re d'Europa: ha segnato in 7 Champions, solo i grandissimi ...Atletico Madrid show! Gioia Raspadori e manita all'EintrachtXabi Alonso manda già un messaggio chiaro: «Volevamo partire bene in ...Anche Spalletti in corsa per la panchina: l’ex CT può tornare subitoFlotilla: Meloni, no lezioni di morale su pace se obiettivo è ...Oltre il colonialismo, luci, ombre e speranze di un intero continenteGarlasco, Sempio perde la consulenza di Garofano: cosa c'è dietro ...Perché lo Slavia Praga s’è messo in ginocchio davanti ai tifosi ...Inter-Slavia Praga 3-0, doppietta di Lautaro e gol di DumfriesQuagliarella: “Milan-Napoli ha dato ai rossoneri la fiducia di poter ...Dove vedere la Champions League oggi in tv: orari partite 1° ottobre, ...Ciclismo, Israel-Premier Tech esclusa dal Giro dell’Emilia 2025 per ...Flotilla vicina a Gaza, Israele pronto al blitz. Appello del Papa: ...Flotilla verso Gaza: Israele difende la sicurezza, Giorgia Meloni ...Biancolino: “Orgoglioso dei miei ragazzi, ma serviva più cattiveria ...Chivu post Inter Slavia Praga: «Gara affrontata bene. Thuram? Ecco ...Thuram: “Stasera gara seria. Infortunio? Penso sia…”Chivu: "Partita seria, come l'atteggiamento dei ragazzi. Thuram? ...Assist… del portiere! Lautaro ringrazia lo Slavia e l'Inter vola: gli ...Tilly Norwood, la prima attrice IA che fa discutere Hollywood: ‘La ...Thuram a Sky: «Come sto? Non è nulla di grave, ma dobbiamo pensare ...Zielinski a Sky: «Le qualità ci sono per arrivare in fondo in tutte ...Chivu a Sky: «Contento di aver dato minuti a Bisseck e Zielinski, ...Osimhen trascina il Galatasaray: l’ex obiettivo della Juve è decisivo ...Claudia Cardinale, il funerale a Parigi: le immagini della folla per ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
No alla barba, capelli corti e niente pancia: l’identikit del soldato di Trump

No alla barba, capelli corti e niente pancia: l’identikit del soldato di Trump

(Adnkronos) – Capelli corti, barba in ordine, niente pancia. Così dovrebbe essere il prototipo del s... ► periodicodaily.com

Genndy tartakovsky e il black knight: un’epica animata ispirata al successo di deadpool

Genndy tartakovsky e il black knight: un’epica animata ispirata al successo di deadpool

una strategia di marketing virale per il film di genndy tartakovsky Il regista e animatore Genndy T... ► jumptheshark.it

Osimhen trascina il Galatasaray: l’ex obiettivo della Juve è decisivo nel clamoroso successo contro il Liverpool. Come è andato il match

Osimhen trascina il Galatasaray: l’ex obiettivo della Juve è decisivo nel clamoroso successo contro il Liverpool. Come è andato il match

di Redazione JuventusNews24Osimhen decisivo per il Galatasaray: l’ex obiettivo Juve a segno nel clam... ► juventusnews24.com

Il rammarico di mister Andreoletti: «Non buttiamo via il punto, ma quando sei in vantaggio serve monetizzare»

Il rammarico di mister Andreoletti: «Non buttiamo via il punto, ma quando sei in vantaggio serve monetizzare»

Il risultato è in bilico fino alla fine, ma all’Euganeo cala il sipario su un pareggio che lascia ... ► padovaoggi.it

Mou punge i tifosi della Juve: "A Torino non troverò certo l’accoglienza di Stamford Bridge"

Mou punge i tifosi della Juve: "A Torino non troverò certo l’accoglienza di Stamford Bridge"

Lo Special One, omaggiato dal Chelsea nella notte di Champions, pensa già alle sfide contro Juve e N... ► gazzetta.it

Flotilla: Meloni, no lezioni di morale su pace se obiettivo è escalation

Flotilla: Meloni, no lezioni di morale su pace se obiettivo è escalation

Torino, 30 set. (LaPresse) – “Leggo con stupore le parole della Flotilla che mi accusa di considera... ► lapresse.it

“Apàgame”, il nuovo singolo di Alvaro Soler

“Apàgame”, il nuovo singolo di Alvaro Soler

MADRID – È disponibile in digitale “Apàgame”, il nuovo singolo di Alvaro Soler che anticipa l’album... ► lopinionista.it

Ciclismo, Israel Premier Tech esclusa dal Giro dell’Emilia 2025 per motivi di sicurezza pubblica

Ciclismo, Israel Premier Tech esclusa dal Giro dell’Emilia 2025 per motivi di sicurezza pubblica

È arrivata in questi giorni la notizia dell’esclusione della Israel Premier-Tech dal Giro dell’Emil... ► oasport.it

Flotilla vicina a Gaza, Israele pronto al blitz. Appello del Papa: “Nessuna violenza”. Meloni agli attivisti: fermatevi. Ma le barche tirano dritto

Flotilla vicina a Gaza, Israele pronto al blitz. Appello del Papa: “Nessuna violenza”. Meloni agli attivisti: fermatevi. Ma le barche tirano dritto

Roma – Global Sumud Flotilla all’ora X. Situazione “molto difficile”, denuncia Papa Leone XIV: “Sp... ► quotidiano.net

Ucraina, le crepe nel muro dei droni immaginato da Von der Leyen

Ucraina, le crepe nel muro dei droni immaginato da Von der Leyen

Si svolgerà in un clima da «guerra ibrida», in una Copenaghen blindata, il vertice dei leader europ... ► ilmanifesto.it

Pressioni su Hamas perché accetti il piano.  Trump: «Hanno 3 4 giorni per rispondere»?La destra israeliana: «Soluzione pericolosa»

Pressioni su Hamas perché accetti il piano.  Trump: «Hanno 3 4 giorni per rispondere»?La destra israeliana: «Soluzione pericolosa»

Il Papa: proposta interessante, accettino. Nervosismo dei Paesi arabi per le modifiche ottenute d... ► corriere.it

Serie Netflix senza episodi brutti per un’esperienza di visione perfetta

Serie Netflix senza episodi brutti per un’esperienza di visione perfetta

le serie tv di netflix con episodi impeccabili: un’analisi delle produzioni più apprezzate Netflix ... ► jumptheshark.it

Monster hunter wilds e ffxiv crossover: scopri ricompense e cosmetici esclusivi

Monster hunter wilds e ffxiv crossover: scopri ricompense e cosmetici esclusivi

Le collaborazioni tra franchise di successo rappresentano un’opportunità per ampliare l’esperienza ... ► jumptheshark.it

In viaggio sulla Flotilla verso Gaza, la notte della paura: “Alzeremo le braccia davanti ai militari israeliani, siamo non violenti”

In viaggio sulla Flotilla verso Gaza, la notte della paura: “Alzeremo le braccia davanti ai militari israeliani, siamo non violenti”

Roma – Natural Mystic è stato il presagio angosciante delle ultime notti. Interferenze radio come q... ► quotidiano.net

Inter Slavia Praga 3 0, doppietta di Lautaro e gol di Dumfries

Inter Slavia Praga 3 0, doppietta di Lautaro e gol di Dumfries

Nerazzurri super in Champions, gli uomini di Chivu a punteggio pieno dopo due giornate MILANO - Se... ► ilgiornaleditalia.it

Chivu post Inter Slavia Praga: «Gara affrontata bene. Thuram? Ecco come sta»

Chivu post Inter Slavia Praga: «Gara affrontata bene. Thuram? Ecco come sta»

Chivu dopo Inter-Slavia Praga: «Vittoria importante, ma servono equilibrio e continuità» Dopo il ne... ► calcionews24.com

Tilly Norwood, la prima attrice IA che fa discutere Hollywood: ‘La nuova Scarlett Johansson’

Tilly Norwood, la prima attrice IA che fa discutere Hollywood: ‘La nuova Scarlett Johansson’

L’arrivo di Tilly Norwood Non ha ancora recitato in un film, ma il suo nome è già sulla bocca di... ► notizieaudaci.it

Meloni incendiaria: «Flotilla ostacola la pace»

Meloni incendiaria: «Flotilla ostacola la pace»

Giorgia Meloni prova a incastrare le opposizioni su Gaza, con un invito plateale a votare insieme a... ► ilmanifesto.it

Game of thrones: cosa ha reso il successo della serie di streaming

Game of thrones: cosa ha reso il successo della serie di streaming

Il successo di Game of Thrones ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama televisivo, influenz... ► jumptheshark.it

La regola del caos per l’esercizio del potere nella post democrazia

La regola del caos per l’esercizio del potere nella post democrazia

Il vero romanzo che ha annunciato l’intelligenza artificiale è Il processo di Kafka, dove nessuno c... ► ilmanifesto.it

Flotilla verso Gaza: Israele difende la sicurezza, Giorgia Meloni smonta le ambiguità

Flotilla verso Gaza: Israele difende la sicurezza, Giorgia Meloni smonta le ambiguità

La Flotilla diretta a Gaza ha ormai superato il raggio di sorveglianza dell’esercito israeliano e p... ► panorama.it

Nuova era di he man con il fumetto sword of flaws

Nuova era di he man con il fumetto sword of flaws

Il mondo di He-Man e i Maestri dell’Universo sta vivendo una fase di grande evoluzione, grazie all’... ► jumptheshark.it

Luci (spente) a San Siro

Luci (spente) a San Siro

Nella notte il consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita a Inter e Milan.... ► ilgiorno.it

Dumfries a Inter TV: «Ogni match è importante, abbiamo una squadra forte! Il mio gol? Bravo Thuram»

Dumfries a Inter TV: «Ogni match è importante, abbiamo una squadra forte! Il mio gol? Bravo Thuram»

di RedazioneL’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il succes... ► internews24.com

La Forza di una Donna anticipa? Il sospetto che allarma il pubblico della serie

La Forza di una Donna anticipa? Il sospetto che allarma il pubblico della serie

Nelle ultime ore è spuntato un sospetto che agita la community di La forza di una donna: la partenz... ► caffeinamagazine.it

Sindacati pronti allo sciopero. Atenei occupati, porti bloccati

Sindacati pronti allo sciopero. Atenei occupati, porti bloccati

Lo sciopero generale di tutti comparti produttivi contro il genocidio palestinese è questione di or... ► ilmanifesto.it

Virtus Entella Bari 2 2: le pagelle dei biancorossi

Virtus Entella Bari 2 2: le pagelle dei biancorossi

Ancora una prova deludente per il Bari, tornato dalla trasferta di Chiavari contro Entella con un ... ► baritoday.it

Accadde oggi: 1 ottobre, Mao Zedong dà vita alla Repubblica Popolare Cinese

Accadde oggi: 1 ottobre, Mao Zedong dà vita alla Repubblica Popolare Cinese

Durante la guida della Cina, Mao sviluppò una politica marxista-leninista e fu promotore di un’alle... ► fremondoweb.com

Il governo si rassegna: “Nessuna proroga sul Pnrr”

Il governo si rassegna: “Nessuna proroga sul Pnrr”

Il governo non ha fretta di spendere i soldi del Pnrr. Il messaggio del ministro responsabile del P... ► lanotiziagiornale.it

«Basta barbe e grassoni» ordina Hegseth ai militari.  Trump: «Le nostre città campi di addestramento»

«Basta barbe e grassoni» ordina Hegseth ai militari.  Trump: «Le nostre città campi di addestramento»

Il presidente: pronti se qualcuno evoca la minaccia nucleare. Mi daranno il Nobel? No, lo daranno... ► corriere.it

Amazon rinnova la gamma Echo e punta sull’audio premium

Amazon rinnova la gamma Echo e punta sull’audio premium

AGI - Amazon ha presentato la nuova generazione di dispositivi Echo, con l’obiettivo di offrire non... ► agi.it

Assist… del portiere! Lautaro ringrazia lo Slavia e l

Assist… del portiere! Lautaro ringrazia lo Slavia e l'Inter vola: gli highlights

A San Siro la squadra di Chivu supera 3-0 lo Slavia Praga. Il primo gol nasce da un erroraccio del p... ► video.gazzetta.it

Black Rabbit su Netflix non raggiunge il successo di Ozark dopo 2 settimane

Black Rabbit su Netflix non raggiunge il successo di Ozark dopo 2 settimane

andamento delle serie Netflix: il confronto tra i titoli più visti Le piattaforme di streaming cont... ► jumptheshark.it

La Marina israeliana pronta a intervenire per fermare la Flotilla. I dem verso la resa

La Marina israeliana pronta a intervenire per fermare la Flotilla. I dem verso la resa

Fonti militari: chi è a bordo sarà spostato e alcune navi affondate. Meloni: gli attivisti non dian... ► laverita.info

Inter Slavia Praga, le pagelle: Lautaro punge ancora, 7,5. Bene Acerbi, 7

Inter Slavia Praga, le pagelle: Lautaro punge ancora, 7,5. Bene Acerbi, 7

L'argentino fa sempre più la storia in nerazzurro trovando il gol in 7 diverse edizioni di Champions... ► gazzetta.it

Iniziati i lavori per il nuovo studentato in città: avrà 109 posti letto per gli universitari

Iniziati i lavori per il nuovo studentato in città: avrà 109 posti letto per gli universitari

Con la consegna, pochi giorni fa, del cantiere all’impresa vincitrice dell’appalto integrato hanno... ► padovaoggi.it

Cosmetici bio a base di olio di rosa mosqueta: natura e efficacia per la tua pelle

Cosmetici bio a base di olio di rosa mosqueta: natura e efficacia per la tua pelle

Immagina un momento solo per te, dove ti rilassi e affidi la tua pelle alle cure dei cosmetici biol... ► laprimapagina.it

I falsi video sulla commemorazione di Charlie Kirk

I falsi video sulla commemorazione di Charlie Kirk

Fin dall’inizio, l’omicidio di Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre 2025, è stato travolto da un’o... ► open.online

Calhanoglu stuzzica Zielinski! Cos’è successo nel tunnel dopo la partita tra Inter e Slavia Praga

Calhanoglu stuzzica Zielinski! Cos’è successo nel tunnel dopo la partita tra Inter e Slavia Praga

di RedazioneCalhanoglu scherza con il compagno di squadra al termine della partita di Champions: le ... ► internews24.com

L’Inter di Chivu non si ferma, partita perfetta e il migliore è ancora lui

L’Inter di Chivu non si ferma, partita perfetta e il migliore è ancora lui

L’Inter s’impone anche in Champions League e resta a punteggio pieno. A San Siro la squadra di Chri... ► thesocialpost.it

Zielinski a Sky: «Le qualità ci sono per arrivare in fondo in tutte le competizioni!»

Zielinski a Sky: «Le qualità ci sono per arrivare in fondo in tutte le competizioni!»

di RedazioneZielinski a Sky ha mostrato grande entusiasmo a seguito della vittoria per 3-0 in Inter-... ► internews24.com

Conferenza stampa Trpisovsky post Inter Slavia Praga: «Ce l’abbiamo messa tutta ma loro sono stati superiori. Gli errori di Stanek? Ecco cosa farò con lui»

Conferenza stampa Trpisovsky post Inter Slavia Praga: «Ce l’abbiamo messa tutta ma loro sono stati superiori. Gli errori di Stanek? Ecco cosa farò con lui»

di RedazioneConferenza stampa Trpisovsky post Inter Slavia Praga: le parole del tecnico dei cechi do... ► internews24.com

Zelensky: «A Zaporizhzhia la situazione è critica, la centrale è in emergenza da 7 giorni»

Zelensky: «A Zaporizhzhia la situazione è critica, la centrale è in emergenza da 7 giorni»

«La centrale nucleare di Zaporizhzhia è in emergenza da 7 giorni, scollegata dalla rete elettrica ... ► open.online

Atletico Madrid show! Gioia Raspadori e manita all

Atletico Madrid show! Gioia Raspadori e manita all'Eintracht

L’Atletico Madrid travolge l’Eintracht Francoforte al Wanda Metropolitano con una cinquina da applau... ► video.gazzetta.it

Dove vedere la Champions League oggi in tv: orari partite 1° ottobre, programma, canali, streaming

Dove vedere la Champions League oggi in tv: orari partite 1° ottobre, programma, canali, streaming

La seconda giornata della League Phase della Champions League 2025-2026 ha ancora emozioni, gol e s... ► oasport.it

La rigenerazione urbana ai privati

La rigenerazione urbana ai privati

La violenza dell’operazione San Siro condensa in sé tutte le distorsioni che l’ideologia della “rig... ► ilmanifesto.it

Lautaro re d

Lautaro re d'Europa: ha segnato in 7 Champions, solo i grandissimi come lui

Con la rete di ieri il Toro è diventato il primo interista a segnare almeno un gol in sette diverse ... ► gazzetta.it

Il Cesena crolla a Frosinone: primo ko. Ciervo non basta a riaprire i giochi

Il Cesena crolla a Frosinone: primo ko. Ciervo non basta a riaprire i giochi

Cesena, 30 settembre 2025 – Il Cesena perde l’imbattibilità allo Stirpe uscendo fortemente ridimen... ► sport.quotidiano.net

P.Chigi: Italia in prima linea per Gaza

P.Chigi: Italia in prima linea per Gaza

0.09 Le due distinte operazioni per portare in Italia rifugiati palestinesi da Gaza "confermano l'i... ► televideo.rai.it

Wuthering heights: il problema continuo nella difesa di emerald fennell

Wuthering heights: il problema continuo nella difesa di emerald fennell

anticipazioni sulla nuova versione di “wuthering heights” diretta da emerald fennell Una delle prod... ► jumptheshark.it

Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra 1 Ottobre 2025: I Numeri Vincenti di oggi

Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra 1 Ottobre 2025: I Numeri Vincenti di oggi

Appuntamento imperdibile con le estrazioni del MillionDay oggi, 1 ottobre 2025, segui con noi in di... ► atomheartmagazine.co

Elisa Polcino uccisa nel sonno? L

Elisa Polcino uccisa nel sonno? L'ipotesi di una cugina sul femminicidio di Paupisi: "Lei era su un fianco"

Elisa Polcino potrebbe essere stata uccisa nel sonno: l'ipotesi di una cugina della vittima sul femm... ► virgilio.it

Una "C" per il figlioletto Charles: il primo gol di Verreth col Bari ha una dedica speciale

Una "C" per il figlioletto Charles: il primo gol di Verreth col Bari ha una dedica speciale

Il centrocampista belga ha perso il figlio di 14 mesi quest'estate mentre era in ritiro con la squad... ► gazzetta.it

Sì alla vendita di San Siro, i Verdi: valutiamo se uscire dalla giunta

Sì alla vendita di San Siro, i Verdi: valutiamo se uscire dalla giunta

La vendita di San Siro è passata alle 3.44 di lunedì notte quando il Pd ha deciso che la discussion... ► ilmanifesto.it

Benevento, uccide la moglie a sassate. Poi ammazza il figlio

Benevento, uccide la moglie a sassate. Poi ammazza il figlio

Una donna e il figlio uccisi. La figlia ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Il marito ... ► ilmanifesto.it

Frasi Brevi per un Natale Emozionante e Indimenticabile

Frasi Brevi per un Natale Emozionante e Indimenticabile

A Natale, le parole semplici hanno il potere di toccare il cuore delle persone. Leggi tutto Frasi B... ► donnemagazine.it

Padova Avellino 2 2, Biancolino: “Bicchiere mezzo pieno, ma voglio sempre di più”

Padova Avellino 2 2, Biancolino: “Bicchiere mezzo pieno, ma voglio sempre di più”

PADOVA, 30 settembre 2025 – Al termine del 2-2 tra Padova e Avellino, il tecnico Raffaele Biancoli... ► avellinotoday.it

Oroscopo di giovedì 2 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Oroscopo di giovedì 2 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, giovedì 2 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsi... ► atomheartmagazine.co

Michael Mayo, voce e beatbox tra discese ardite e risalite

Michael Mayo, voce e beatbox tra discese ardite e risalite

Se la voce è strumento per esprimere la propria fisicità e la propria personalità, quella di Michae... ► ilmanifesto.it

Inter Slavia Praga, Chivu nel post partita: “L’atteggiamento è stato monumentale”

Inter Slavia Praga, Chivu nel post partita: “L’atteggiamento è stato monumentale”

Chivu. L’Inter continua a correre anche in Europa. A San Siro i nerazzurri superano con un netto 3-... ► ilnerazzurro.it

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sopra il 30%. Pd e M5S crescono

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sopra il 30%. Pd e M5S crescono

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia è stabile sopra il 30%, Pd e M5S inseguono. Il sondaggio Only Number... ► periodicodaily.com

Biancolino: “Orgoglioso dei miei ragazzi, ma serviva più cattiveria sotto porta”

Biancolino: “Orgoglioso dei miei ragazzi, ma serviva più cattiveria sotto porta”

Tempo di lettura: 2 minutiSul campo dell’Euganeo l’Avellino mostra carattere e orgoglio, riuscendo... ► anteprima24.it