L'attaccante del Kairat Almaty non sapeva di dover giocare in Champions | non conosceva le regole

Edmilson ha segnato il primo gol della storia del Kairat Almaty in Champions League, ma quando è arrivato a giugno non sapeva che avrebbe partecipato alla competizione più importante d'Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Per una squadra del Kazakistan non è cosa comune affrontare un gigante del calcio mondiale del calibro del Real Madrid. Ecco perché, una volta scoperto il calendario della Champions League, i tifosi del Kairat sono andati in escandescenza e a pochi giorni - facebook.com Vai su Facebook

