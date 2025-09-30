L'attaccante del Kairat Almaty non sapeva di dover giocare in Champions | non conosceva le regole

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Edmilson ha segnato il primo gol della storia del Kairat Almaty in Champions League, ma quando è arrivato a giugno non sapeva che avrebbe partecipato alla competizione più importante d'Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: attaccante - kairat

Edmilson ha segnato il primo gol della storia del Kairat Almaty in Champions League, ma quando è arrivato a giugno non sapeva che avrebbe partecipato ...

attaccante kairat almaty sapevaKairat Almaty, arriva il Real in Champions. Il tecnico: "Gara storica per tutto il Kazakistan" - Nel pomeriggio odierno, alla vigilia della sfida stellare contro il Real Madrid in Champions League, in casa Kairat Almaty si respira aria frizzantina. Secondo tuttomercatoweb.com

