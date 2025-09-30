Latitante da agosto trovato nell' armadio della sorella

AGI - Era ai domiciliari ma l'Ufficio di Sorveglianza del tribunale di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento di sospensione della misura alternativa, decidendo che dovesse scontare la pena a 2 anni per truffa e altri reati in carcere. Costanzo Pio Patierno, 23 anni, di Giugliano, nel Napoletano, lo scorso 20 agosto si era reso così irreperibile. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno investigato senza sosta fino ad arrivare a lui. Il blitz è avvenuto nel primo pomeriggio a casa della madre del 23enne. Inizia la perquisizione ma l'uomo non esce allo scoperto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Latitante da agosto, trovato nell'armadio della sorella

In questa notizia si parla di: latitante - agosto

La Stampa. . La Guardia Civil spagnola ha pubblicato il video dell'arresto del latitante italiano Massimiliano Del Vecchio, avvenuto il 6 agosto 2025 in una strada di Barcellona, mentre l'uomo stava andando dal dentista. Del Vecchio, 42enne di Fondi (Latina), - facebook.com Vai su Facebook

Si nasconde nell'armadio per sfuggire al blitz. Latitante preso dai carabinieri - Un 23enne di Giugliano, già ai domiciliari, voleva evitare il trasferimento in carcere dopo la sospensione della pena alternativa ... Riporta rainews.it

Giugliano, latitante dal 20 agosto: arrestato 23enne, era nascosto nell'armadio - Era sottoposto alla detenzione domiciliare ma l’ufficio di sorveglianza di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento: la sospensione della misura alternativa e quindi la pena da scontare ... Si legge su msn.com