Tempo di lettura: < 1 minuto In controtendenza con le ultime trasferte ha preso il via con un buon anticipo la vendita dei tagliandi per il settore ospiti del “Francioni” dove venerdì il Benevento farà visita al Latina. Ampia la scorta per i supporter della Strega con 1500 biglietti disponibili che potranno essere acquistati fino alle 19:00 di giovedì 2 ottobre. Nessuna limitazione: i biglietti possono essere venduti sia online tramite il portale CiaoTickets (12 euro più eventuali costi di commissione) e sia nelle rivendite fisiche. Non è necessario essere in possesso della Fidelity Card. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Latina-Benevento, prevendita al via per il settore ospiti: ampia disponibilità per i tifosi giallorossi