L'Atalanta vince in Champions Bruges battuto in rimonta con i gol di Samardzic e Pasalic

La "dea" perfeziona la rimonta nella ripresa dopo un match che sembrava stregato: il pareggio arriva con un tiro dal dischetto, poi il guizzo nel finale che suggella il 2-1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Va sotto, soffre, rimonta e vince. Atalanta, prima gioia Champions: 2-1 col Bruges - A segno Tzolis, ribaltano il risultato un rigore di Samardzic e un colpo di testa di Pasalic al minuto 87

atalanta vince champions brugesL’Atalanta vince in Champions, Bruges battuto in rimonta con i gol di Samardzic e Pasalic - La "dea" perfeziona la rimonta nella ripresa dopo un match che sembrava stregato: il pareggio arriva con un tiro dal dischetto, poi il guizzo ... Si legge su fanpage.it

