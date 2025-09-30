L'Atalanta vince in Champions Bruges battuto in rimonta con i gol di Samardzic e Pasalic
La "dea" perfeziona la rimonta nella ripresa dopo un match che sembrava stregato: il pareggio arriva con un tiro dal dischetto, poi il guizzo nel finale che suggella il 2-1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’Atalanta vince: 1-0 contro la sua Under 23 di serie C nel primo test stagionale
È tornato Scamacca! Il 9 riprende il Lipsia, Bernasconi completa la rimonta: l’Atalanta vince in Germania
L’Atalanta vince a Lipsia, Juric: “Ho visto tante cose buone. Felicissimo per Scamacca”
Champions League. L'Atalanta rischia ma vince in rimonta: Club Brugge battuto 2-1. Belgi in vantaggio con Tzolis. Pareggio su rigore di Samardzic e gol partita di Pasalic
Serie A, terzo pareggio consecutivo per la #Juventus tra campionato e coppa, 1-1 in casa con l'#Atalanta, vince l'#Inter a #Cagliari, la #Cremonese mantiene l'imbattibilità con il pareggio sul campo del #Como
