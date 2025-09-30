L’Atalanta vince anche in Champions. Il bistrattato Juric ne sta riprendendo il controllo L’Atalanta sta tornando. In campionato come in Champions. La squadra bergamasca stasera ha battuto in rimonta il Brugge per 2-1. La squadra belga li aveva eliminati lo scorso anno allo spareggio. Stasera invece la Dea ha vinto 2-1 in rimonta. Sotto nel primo tempo e fino al 75esimo, la formazione di Juric ha prima pareggiato con Samardzic su rigore e poi è andata in vantaggio con Pasalic. È la prima vittoria stagionale in Champions dopo la pesante sconfitta in casa del Psg per 4-0. Il bistrattato Juric, dopo un inizio molto sofferto, sta riprendendo il controllo del gruppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Atalanta vince anche in Champions (2-1 al Brugge). Il bistrattato Juric ne sta riprendendo il controllo