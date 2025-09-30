L’Atalanta rimonta il Bruges | Samardzic e Pasalic regalano la vittoria

Bergamo, 30 settembre 2025 – L’ Atalanta si prende la sua rivincita sul Bruges, dopo l’eliminazione a febbraio nei playoff, e in rimonta nella ripresa batte i belgi per 2-1, conquistando così i suoi primi pesantissimi punti in Champions. Vittoria figlia dell’assedio finale e dei cambi operati a mezz’ora dalla fine dal tecnico Juric (acclamato dalla curva alla fine) che, togliendo Ederson e Lookman, entrambi ancora non al meglio della condizione, per inserire la velocità di Sulemana e la fantasia di Samardzic, ha cambiato il passo alla sua squadra. Dea brava a crederci fino alla fine, nonostante una prima ora di gioco complicata per la bravura tattica degli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

