L’Atalanta rimonta il Bruges | Samardzic e Pasalic regalano la vittoria
Bergamo, 30 settembre 2025 – L’ Atalanta si prende la sua rivincita sul Bruges, dopo l’eliminazione a febbraio nei playoff, e in rimonta nella ripresa batte i belgi per 2-1, conquistando così i suoi primi pesantissimi punti in Champions. Vittoria figlia dell’assedio finale e dei cambi operati a mezz’ora dalla fine dal tecnico Juric (acclamato dalla curva alla fine) che, togliendo Ederson e Lookman, entrambi ancora non al meglio della condizione, per inserire la velocità di Sulemana e la fantasia di Samardzic, ha cambiato il passo alla sua squadra. Dea brava a crederci fino alla fine, nonostante una prima ora di gioco complicata per la bravura tattica degli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: atalanta - rimonta
Rimonta da urlo dell’AlbinoLeffe: Novara ko al 91? e terza vittoria di fila. Atalanta Under 23, momento no
Doppia festa Atalanta: rimonta il Lipsia e Scamacca torna a segnare
È tornato Scamacca! Il 9 riprende il Lipsia, Bernasconi completa la rimonta: l’Atalanta vince in Germania
Champions League. L’Atalanta rischia ma vince in rimonta: Club Brugge battuto 2-1. Belgi in vantaggio con Tzolis. Pareggio su rigore di Samardzic e gol partita di Pasalic https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-second - facebook.com Vai su Facebook
La Juve ringrazia Cabal, con l'Atalanta è un altro pari in rimonta: Tudor frena ancora - X Vai su X
L’Atalanta vince in Champions, Bruges battuto in rimonta con i gol di Samardzic e Pasalic - La "dea" perfeziona la rimonta nella ripresa dopo un match che sembrava stregato: il pareggio arriva con un tiro dal dischetto, poi il guizzo ... Scrive fanpage.it
L’Atalanta rimonta il Bruges: Samardzic e Pasalic regalano la vittoria - 1, rivincita dopo l’eliminazione a febbraio nei playoff e primi pesantissimi punti in Champions ... Lo riporta sport.quotidiano.net