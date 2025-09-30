Se ti fermano ad un posto di blocco e non hai rinnovato l’assicurazione non possono farti la multa, ma solo in questo caso La polizza RC Auto non si rinnova automaticamente e ha generalmente durata annuale. Ogni automobilista deve tenere sotto controllo la scadenza della propria assicurazione, poiché il mancato rinnovo comporta conseguenze legali e amministrative significative. La polizza rappresenta una protezione obbligatoria, volta a tutelare sia il proprietario del veicolo sia terzi in caso di sinistro, e richiede quindi una gestione attenta per evitare problemi. Dopo la scadenza, la normativa italiana prevede un periodo di comporto di 15 giorni durante il quale la copertura assicurativa rimane attiva. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - “L’assicurazione io non la pago, e voi mi date lo stesso copertura: è legge, non potete rifiutarvi”: tutto vero, è la legge a dirlo, dillo subito alla compagnia