L’assicurazione io non la pago e voi mi date lo stesso copertura | è legge non potete rifiutarvi | tutto vero è la legge a dirlo dillo subito alla compagnia
Se ti fermano ad un posto di blocco e non hai rinnovato l’assicurazione non possono farti la multa, ma solo in questo caso La polizza RC Auto non si rinnova automaticamente e ha generalmente durata annuale. Ogni automobilista deve tenere sotto controllo la scadenza della propria assicurazione, poiché il mancato rinnovo comporta conseguenze legali e amministrative significative. La polizza rappresenta una protezione obbligatoria, volta a tutelare sia il proprietario del veicolo sia terzi in caso di sinistro, e richiede quindi una gestione attenta per evitare problemi. Dopo la scadenza, la normativa italiana prevede un periodo di comporto di 15 giorni durante il quale la copertura assicurativa rimane attiva. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: assicurazione - pago
Nel 2026 i premi dell’assicurazione malattia in Svizzera aumenteranno in media del 4,4%, ma il Ticino si distingue ancora una volta per un rincaro ben superiore alla media nazionale, superando la soglia dei 500 franchi mensili. - facebook.com Vai su Facebook