Laser anti droni Ue e Nato li vogliono per il muro di difesa dell'Europa
Roma, 29 settembre 2025 - La Ue ha in progetto un muro di droni per la difesa dell'Europa e sistemi efficaci per bloccare le incursioni dei mezzi UAv nemici. L'allarme scattato da alcune settimane con i sorvoli di aeroporti e basi aeree europee di misteriosi droni (La Russia è la prima sospettata), troverà "una risposta con particolare urgenza" si legge nel documento inviato dalla Commissione Ue ai 27 sulla Roadmap 2030 della difesa. Per creare una efficace risposta alle incursioni, e per non essere impreparati se in un futuro Mosca tenti ulteriori espansioni, servono sistemi di difesa rapidi, ma anche economici, davanti alle nuove tecnologie usate al fronte.
Loyal Wingman e laser anti-drone. Così pechino accellera sull'unmanned warfare
I nuovi sistemi anti drone della Cina: come funzionano i laser di Pechino
La Nato pronta ad abbattere aerei russi. Putin: "Reagiamo". I tedeschi hanno pagato 390 milioni per un laser anti-droni.
Laser anti droni, Ue e Nato li vogliono per il muro di difesa dell'Europa - Oltre alla capacità di intercettare i droni, entra in gioco anche un fattore economico: missili milionari per abbattere UAV da 500 mila dollari.
Muro antidrone, cos'è il sistema di difesa Ue contro gli sconfinamenti russi - Il progetto va sviluppato lungo il confine orientale dell'Unione europea, con capacità di rilevamento e intercettazione.