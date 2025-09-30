Roma, 29 settembre 2025 - La Ue ha in progetto un muro di droni per la difesa dell'Europa e sistemi efficaci per bloccare le incursioni dei mezzi UAv nemici. L'allarme scattato da alcune settimane con i sorvoli di aeroporti e basi aeree europee di misteriosi droni (La Russia è la prima sospettata), troverà "una risposta con particolare urgenza" si legge nel documento inviato dalla Commissione Ue ai 27 sulla Roadmap 2030 della difesa. Per creare una efficace risposta alle incursioni, e per non essere impreparati se in un futuro Mosca tenti ulteriori espansioni, servono sistemi di difesa rapidi, ma anche economici, davanti alle nuove tecnologie usate al fronte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Laser anti droni, Ue e Nato li vogliono per il muro di difesa dell’Europa