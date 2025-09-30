L’Ascoli si prepara ad affrontare il doppio turno casalingo sancito dal calendario che potrà dare un importante slancio per cercare di tentare l’assalto alla vetta della classifica. La vittoria ottenuta a Sassari (0-1 grazie al gol decisivo di Chakir) è stata particolarmente significativa considerando che molte squadre, nel corso del campionato, finiranno per lasciare punti nella tana della Torres. Ora però i bianconeri avranno sulla carta due appuntamenti fondamentali contro Bra e Pontedera per cercare di assestare il sorpasso su Arezzo e Ravenna. L’ultimo turno andato in scena, giornata in cui tutte e tre sono riuscite ancora una volta a centrare il successo, ha visto crearsi un divario significativo tra il terzetto di testa e il resto del gruppone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'Ascoli tenta l'assalto alla vetta. A ottobre tre partite al Del Duca