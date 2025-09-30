L’Ascoli tenta l’assalto alla vetta A ottobre tre partite al Del Duca

L’Ascoli si prepara ad affrontare il doppio turno casalingo sancito dal calendario che potrà dare un importante slancio per cercare di tentare l’assalto alla vetta della classifica. La vittoria ottenuta a Sassari (0-1 grazie al gol decisivo di Chakir) è stata particolarmente significativa considerando che molte squadre, nel corso del campionato, finiranno per lasciare punti nella tana della Torres. Ora però i bianconeri avranno sulla carta due appuntamenti fondamentali contro Bra e Pontedera per cercare di assestare il sorpasso su Arezzo e Ravenna. L’ultimo turno andato in scena, giornata in cui tutte e tre sono riuscite ancora una volta a centrare il successo, ha visto crearsi un divario significativo tra il terzetto di testa e il resto del gruppone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

