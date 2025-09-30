R enato Zero, pseudonimo di Renato Fiacchini, nasce a Roma il 30 settembre. Leggi anche › Renato Zero: «Le donne oggi pagano per tutto ciò che gli uomini non riescono a realizzare» Nel corso della sua lunga carriera ha scritto più di cinquecento canzoni. Leggi anche › Loredana Bertè verso la riconciliazione: «Mi manca molto Renato Zero». Ecco perché i due non parlano da anni iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Renato Zero, a 75 anni un nuovo album e un tour iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'artista romano, classe 1950, torna dal 3 ottobre con L'OraZero