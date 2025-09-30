L' artista romano classe 1950 torna dal 3 ottobre con L' OraZero
R enato Zero, pseudonimo di Renato Fiacchini, nasce a Roma il 30 settembre. Leggi anche › Renato Zero: «Le donne oggi pagano per tutto ciò che gli uomini non riescono a realizzare» Nel corso della sua lunga carriera ha scritto più di cinquecento canzoni. Leggi anche › Loredana Bertè verso la riconciliazione: «Mi manca molto Renato Zero». Ecco perché i due non parlano da anni iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Renato Zero, a 75 anni un nuovo album e un tour iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
@renatozer0 presenta ai fan e alla stampa il nuovo album “L’ORAZERO” - in uscita il 3 ottobre - e si prepara a celebrare un compleanno speciale (il 30 settembre): “Lo festeggerò con Renato, ogni tanto ci incontriamo”, ha ironizzato l’artista romano (da gennai - facebook.com Vai su Facebook
A Roma e Milano è apparso un video dedicato ad una artista. “Torna da noi”, “Meravigliosa queen, quando torni? Ci manchi” e “quando torni con un nuovo pezzo?” sono solo alcune delle frasi dei fan. In chiusura appare la scritta: “Quando Torni?” Facile no? - X Vai su X
Renato Zero, nuovo album per i 75 anni poi un tour - Renato Zero festeggia in musica il suo compleanno che cade il 30 settembre: l'artista romano, classe 1950, torna infatti da venerdì 3 ottobre con un album di inediti, L'OraZero, pronto al suo settanta ... Riporta msn.com
