L’arte di Mario Tapia Radic Arriva la mostra tributo | Ma il murale vandalizzato è ancora una ferita aperta
Artista di fama internazionale, coi suoi paesaggi andini e i suoi coloratissimi tucani ha contribuito a far conoscere le suggestioni del Sud America. A 15 anni dalla scomparsa, San Giuliano ricorda con una mostra Mario Tapia Radic, pittore e scultore cileno trapianto nel Sud Milano, amato anche da Pablo Neruda. Dal 4 al 26 ottobre, su iniziativa del Comune, la sala esposizioni dello SpazioCultura, che proprio a lui è dedicata, ospiterà la mostra “In cammino con Mario Tapia Radic. Passi di un viaggio interiore“, che raggruppa 40 quadri e dieci sculture dell’artista nato nel 1939 e scomparso nel 2010. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: arte - mario
Mario Quadraroli, l’arte come missione di vita: “Quella volta in cui Sean Connery mi aiutò ad allestire una mostra”
"Bimbi in arte con Mario Madiai", il 24 e 25 luglio la mostra alla Galleria Fidanda
La rassegna d'arte "Stelle cadenti" di Bassano in Teverina omaggia il suo ideatore Mario Palmieri
Una fotografia che respira. Viaggio nell’arte di Mario Giacomelli - X Vai su X
Il parco trentino Arte Sella ha una nuova opera: è un’installazione site-specific firmata da Mario Cucinella Architects. L’opera dialoga con l’ambiente e la filosofia del luogo, arricchendo il percorso permanente e offrendo uno spazio contemplativo immerso nell - facebook.com Vai su Facebook
L’arte di Mario Tapia Radic. Arriva la mostra tributo: "Ma il murale vandalizzato è ancora una ferita aperta" - Artista di fama internazionale, coi suoi paesaggi andini e i suoi coloratissimi tucani ha contribuito a far conoscere le suggestioni del Sud America. ilgiorno.it scrive
PACHAMAMA - Canto alla Madre. Terra Dipinti e sculture di Mario Tapia Radic - Dal 13 maggio al 4 giugno, Segrate ospiterà la mostra “PACHAMAMA Canto alla Madre Terra Dipinti e sculture di Mario ... Da arte.it