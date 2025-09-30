L’arte di Mario Tapia Radic Arriva la mostra tributo | Ma il murale vandalizzato è ancora una ferita aperta

Ilgiorno.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Artista di fama internazionale, coi suoi paesaggi andini e i suoi coloratissimi tucani ha contribuito a far conoscere le suggestioni del Sud America. A 15 anni dalla scomparsa, San Giuliano ricorda con una mostra Mario Tapia Radic, pittore e scultore cileno trapianto nel Sud Milano, amato anche da Pablo Neruda. Dal 4 al 26 ottobre, su iniziativa del Comune, la sala esposizioni dello SpazioCultura, che proprio a lui è dedicata, ospiterà la mostra “In cammino con Mario Tapia Radic. Passi di un viaggio interiore“, che raggruppa 40 quadri e dieci sculture dell’artista nato nel 1939 e scomparso nel 2010. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217arte di mario tapia radic arriva la mostra tributo ma il murale vandalizzato 232 ancora una ferita aperta

© Ilgiorno.it - L’arte di Mario Tapia Radic. Arriva la mostra tributo: "Ma il murale vandalizzato è ancora una ferita aperta"

In questa notizia si parla di: arte - mario

Mario Quadraroli, l’arte come missione di vita: “Quella volta in cui Sean Connery mi aiutò ad allestire una mostra”

"Bimbi in arte con Mario Madiai", il 24 e 25 luglio la mostra alla Galleria Fidanda

La rassegna d'arte "Stelle cadenti" di Bassano in Teverina omaggia il suo ideatore Mario Palmieri

l8217arte mario tapia radicL’arte di Mario Tapia Radic. Arriva la mostra tributo: "Ma il murale vandalizzato è ancora una ferita aperta" - Artista di fama internazionale, coi suoi paesaggi andini e i suoi coloratissimi tucani ha contribuito a far conoscere le suggestioni del Sud America. ilgiorno.it scrive

PACHAMAMA - Canto alla Madre. Terra Dipinti e sculture di Mario Tapia Radic - Dal 13 maggio al 4 giugno, Segrate ospiterà la mostra “PACHAMAMA Canto alla Madre Terra Dipinti e sculture di Mario ... Da arte.it

Cerca Video su questo argomento: L8217arte Mario Tapia Radic