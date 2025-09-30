Artista di fama internazionale, coi suoi paesaggi andini e i suoi coloratissimi tucani ha contribuito a far conoscere le suggestioni del Sud America. A 15 anni dalla scomparsa, San Giuliano ricorda con una mostra Mario Tapia Radic, pittore e scultore cileno trapianto nel Sud Milano, amato anche da Pablo Neruda. Dal 4 al 26 ottobre, su iniziativa del Comune, la sala esposizioni dello SpazioCultura, che proprio a lui è dedicata, ospiterà la mostra “In cammino con Mario Tapia Radic. Passi di un viaggio interiore“, che raggruppa 40 quadri e dieci sculture dell’artista nato nel 1939 e scomparso nel 2010. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arte di Mario Tapia Radic. Arriva la mostra tributo: "Ma il murale vandalizzato è ancora una ferita aperta"