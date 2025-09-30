LaRievocazione al Castello dei Vicari

Pisatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre il borgo medievale di Lari torna nel Rinascimento per un giorno con una nuova edizione di ‘LaRievocazione’, manifestazione dedicata alla rievocazione storica rinascimentale.L’evento avrà come cornice l’antico Castello dei Vicari, costruito nel XII secolo e situato nel cuore del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: larievocazione - castello

larievocazione castello vicariLaRievocazione al Castello dei Vicari - Domenica 5 ottobre il borgo medievale di Lari torna nel Rinascimento per un giorno con una nuova edizione di ‘LaRievocazione’, manifestazione ... Riporta pisatoday.it

'Calenzano 1325': una giornata nel medioevo al Castello con la rievocazione storica di 700 anni fa - A settecento anni dall’arrivo di Castruccio Castracani alle porte del borgo, torna la rievocazione storica “Calenzano 1325”, arrivata alla quarta edizione, che si terrà domenica 5 ottobre al Castello. Segnala 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Larievocazione Castello Vicari