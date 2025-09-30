LaRievocazione al Castello dei Vicari
Domenica 5 ottobre il borgo medievale di Lari torna nel Rinascimento per un giorno con una nuova edizione di ‘LaRievocazione’, manifestazione dedicata alla rievocazione storica rinascimentale.L’evento avrà come cornice l’antico Castello dei Vicari, costruito nel XII secolo e situato nel cuore del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: larievocazione - castello
DOMANI...Domenica 28 settembre ci troverete col nostro banchetto a Montesegale (PV) sotto le mura del Castello collocato in cima al suggestivo paesaggio collinare dell'Oltrepò Pavese .... Una giornata immersa nel fascino medievale, tra rievocazioni storic - facebook.com Vai su Facebook
LaRievocazione al Castello dei Vicari - Domenica 5 ottobre il borgo medievale di Lari torna nel Rinascimento per un giorno con una nuova edizione di ‘LaRievocazione’, manifestazione ... Riporta pisatoday.it
'Calenzano 1325': una giornata nel medioevo al Castello con la rievocazione storica di 700 anni fa - A settecento anni dall’arrivo di Castruccio Castracani alle porte del borgo, torna la rievocazione storica “Calenzano 1325”, arrivata alla quarta edizione, che si terrà domenica 5 ottobre al Castello. Segnala 055firenze.it