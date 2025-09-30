Largo Treviso e Ciclovia del Sole nella morsa dei cantieri L’intervento durerà altri mesi
Pistoia, 30 settembre 2025 – Il maxi-cantiere che, oramai da mesi, coinvolge tutta l’area compresa tra via Atto Vannucci – l’unica zona dove, in realtà, è già stato completato – largo Treviso e via XX Settembre andrà avanti fino alla fine dell’anno. A dirlo è l’assessore comunale ai Lavori pubblici Alessio Bartolomei che ha voluto, così, fare chiarezza alla luce dei lunghi periodi di stop che si sono registrati soprattutto all’interno della vecchia aiuola situata al centro della piazza. “Tutti quanti i lavori stanno andando avanti regolarmente – ammette Bartolomei – visto che da qualche giorno gli operai delle ditte incaricate si stanno occupando dell’aiuola grande al centro della piazza e poi da lì ci si sposterà in direzione della stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
