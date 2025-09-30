Quando si pensa ai videogiochi la mente vola subito verso il Giappone e gli Stati Uniti, ma da ieri bisogna guardare anche al Medio Oriente. Electronic Arts (EA), produttore statunitense di videogiochi del calibro di Fifa, The Sims e Battlefield, cambia passaporto e vola in Arabia Saudita. L'azienda ha raggiunto un accordo, da completare entro il primo trimestre del 2027, con il fondo sovrano saudita Pif, supportato da Silver Lake e da Affinity Partner, il fondo di Jared Kushner, nientemeno che il genero di Donald Trump. L'operazione, interamente cash, comporta il trasferimento di più di 55 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record per il più grande buyout della storia e la maggiore acquisizione del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Arabia Saudita paga 55 miliardi per i videogiochi di Electronic Arts