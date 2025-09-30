L' appuntamento per il sesso a 3 si trasforma in un incubo Sequestrate scappano e chiedono aiuto
Un incontro programmato per un rapporto sessuale a tre, dietro compenso, si è trasformato in un incubo per due giovani donne. Le vittime, due cittadine romene di 22 e 30 anni, sono state sequestrate per ore da colui che si era presentato come loro cliente.L’episodio è avvenuto nel comune di Segni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
