L' appuntamento per il sesso a 3 si trasforma in un incubo Sequestrate scappano e chiedono aiuto

Romatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro programmato per un rapporto sessuale a tre, dietro compenso, si è trasformato in un incubo per due giovani donne. Le vittime, due cittadine romene di 22 e 30 anni, sono state sequestrate per ore da colui che si era presentato come loro cliente.L’episodio è avvenuto nel comune di Segni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

