L' appalto per la rete idrica è scontro totale | l' impresa accusa Aica di ostracismo e scrive in Procura

L’avvocato Giuseppe Scozzari, in rappresentanza del consorzio stabile Della di Maletto (Catania), ha trasmesso una nota ad Aica, Ati 9, al Comune di Agrigento, alla prefettura e alla Procura della Repubblica segnalando gravi rallentamenti nell’appalto per la ristrutturazione e automazione della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it