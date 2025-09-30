Negli ultimi due anni, Solo Leveling si è affermato come uno dei principali rappresentanti dell’anime contemporaneo. La sua ascesa internazionale è stata rapida e ha conquistato ampi consensi, culminando nel riconoscimento come Anime of the Year ai Crunchyroll Anime Awards del 2025. Nonostante ciò, il panorama delle produzioni anime ha visto emergere una serie che, nel corso del 2025, ha saputo superare le aspettative e consolidare la propria posizione di leadership. solo leveling può aver riscosso un grande successo, ma The Apothecary Diaries ha dimostrato di essere superiore in termini di ricezione critica e gradimento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - L’apothecary diaries supera solo leveling come miglior anime del 2025