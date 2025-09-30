Le parole pronunciate dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, durante il suo discorso alla Marine Corps Base di Quantico, in Virginia, hanno segnato un momento di rottura radicale e l’inizio di una nuova era per le forze armate statunitensi, un’era definita dal ripristino del nome di “Dipartimento della Guerra”. Rivolgendosi a centinaia di alti ufficiali e generali convocati da ogni parte del mondo, Hegseth ha delineato una visione militare singolare e perentoria, il cui unico e prioritario obiettivo è, senza mezzi termini, “combattere la guerra”. Questa missione non è presentata come un fine in sé, ma come il mezzo indispensabile per conseguire l’autentico scopo strategico della nazione: la pace. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

L'annuncio del Pentagono: "La guerra è l'unica via alla pace". E Trump aggiunge: "Spero di non dover usare il nucleare"