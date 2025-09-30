L’annuncio del Pentagono | La guerra è l’unica via alla pace E Trump aggiunge | Spero di non dover usare il nucleare
Le parole pronunciate dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, durante il suo discorso alla Marine Corps Base di Quantico, in Virginia, hanno segnato un momento di rottura radicale e l'inizio di una nuova era per le forze armate statunitensi, un'era definita dal ripristino del nome di "Dipartimento della Guerra". Rivolgendosi a centinaia di alti ufficiali e generali convocati da ogni parte del mondo, Hegseth ha delineato una visione militare singolare e perentoria, il cui unico e prioritario obiettivo è, senza mezzi termini, "combattere la guerra". Questa missione non è presentata come un fine in sé, ma come il mezzo indispensabile per conseguire l'autentico scopo strategico della nazione: la pace.
