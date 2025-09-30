L' annuncio a sorpresa di Michelle Comi | Sto per diventare mamma

Tgcom24.mediaset.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michelle Comi ha stupito i suoi fan con una notizia inaspettata. "Sto per diventare mamma", ha svelato in un reel, lasciando i follower di stucco. "Lo so, ragazzi, non l'avrei detto nemmeno io. Ho sempre detto un figlio mai nella vita, non vorrò mai diventare madre", ha confidato. Non aggiunge nient'altro a proposito di questa novità, invece si commuove raccontando il dolore per la recente perdita di uno dei suoi cani, Gilda. Nota per le sue provocazioni social, anche stavolta Michelle ha saputo come stupire i suoi follower. In molti si congratulano con lei, altri invece sono scettici e si domandano chi sia il padre o se la maternità annunciata non sia da riferirsi all'arrivo di un nuovo cagnolino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

l annuncio a sorpresa di michelle comi sto per diventare mamma

© Tgcom24.mediaset.it - L'annuncio a sorpresa di Michelle Comi: "Sto per diventare mamma"

In questa notizia si parla di: annuncio - sorpresa

De Maggio, annuncio a sorpresa: "Il Napoli ha preso Lucca" | E svela il piano: arriva anche Nunez

Francesca Chillemi, l'annuncio a sorpresa: "La gravidanza è delicata, devo stare a riposo". Poi le parole della madre

Chloe diventa zia bis a sorpresa: l’annuncio social sorprendente

annuncio sorpresa michelle comi“Sto per diventare mamma”: l’annuncio a sorpresa di Michelle Comi - Michelle Comi lascia tutti senza parole con un reel pubblicato sui social, nel quale annuncia una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato da lei. Si legge su donnaglamour.it

Michelle Comi, l’annuncio a sorpresa: “Sto per diventare mamma” - La content creator Michelle Comi sorprende i follower con un video: “Sto per diventare mamma”. 105.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Annuncio Sorpresa Michelle Comi