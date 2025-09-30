L' annuncio a sorpresa di Michelle Comi | Sto per diventare mamma
Michelle Comi ha stupito i suoi fan con una notizia inaspettata. "Sto per diventare mamma", ha svelato in un reel, lasciando i follower di stucco. "Lo so, ragazzi, non l'avrei detto nemmeno io. Ho sempre detto un figlio mai nella vita, non vorrò mai diventare madre", ha confidato. Non aggiunge nient'altro a proposito di questa novità, invece si commuove raccontando il dolore per la recente perdita di uno dei suoi cani, Gilda. Nota per le sue provocazioni social, anche stavolta Michelle ha saputo come stupire i suoi follower. In molti si congratulano con lei, altri invece sono scettici e si domandano chi sia il padre o se la maternità annunciata non sia da riferirsi all'arrivo di un nuovo cagnolino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: annuncio - sorpresa
De Maggio, annuncio a sorpresa: "Il Napoli ha preso Lucca" | E svela il piano: arriva anche Nunez
Francesca Chillemi, l'annuncio a sorpresa: "La gravidanza è delicata, devo stare a riposo". Poi le parole della madre
Chloe diventa zia bis a sorpresa: l’annuncio social sorprendente
Claudio Baglioni – La Vita è Adesso Grand Tour! Un annuncio a sorpresa: l’imperdibile tour di addio alla scena musicale fa tappa a Vigevano per un concerto con 3 ore di musica in un viaggio tra i suoi più grandi successi. Un’occasione unica per salutare u - facebook.com Vai su Facebook
Il caso Luis Henrique, annuncio a sorpresa: “Dobbiamo venderti” https://interlive.it/2025/09/26/il-caso-luis-henrique-annuncio-a-sorpresa-dobbiamo-venderti/… - X Vai su X
“Sto per diventare mamma”: l’annuncio a sorpresa di Michelle Comi - Michelle Comi lascia tutti senza parole con un reel pubblicato sui social, nel quale annuncia una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato da lei. Si legge su donnaglamour.it
Michelle Comi, l’annuncio a sorpresa: “Sto per diventare mamma” - La content creator Michelle Comi sorprende i follower con un video: “Sto per diventare mamma”. 105.net scrive