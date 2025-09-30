L’Anima di Roma e quella di Napoli

Nella Roma sempre più attraente per i grandi gruppi dell’hotellerie di lusso, da qualche anno c’è un gioiello nascosto, il The Edition in Salita di San Nicola da Tolentino, tra piazza Barberini e via Veneto, zona strategica del centro cittadino. Un luogo che induce al riposo e alla meditazione, al riparo dal traffico feroce di Roma grazie alla posizione defilata, e che conta sul design spettacolare di Patricia Urquiola, che in questo caso ha saputo vivacizzare in modo rispettoso l’architettura razionalista di Marcello Piacentini (e Cesare Pascoletti). All’altezza di questa grande bellezza si pone l’offerta gastronomica della struttura, con il cocktail bar Punch Room, il rooftop Il Tetto, una prima colazione spettacolare che (scelta lungamente meditata) non propone il solito buffet d’assalto ma una scelta soltanto alla carta e il ristorante più in vista, dall’impegnativo nome di Anima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’Anima di Roma (e quella di Napoli)

