Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica oggi, 30 Settembre 2025, si attesta a 0,112 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 29 Settembre 2025, il prezzo orario ha registrato un minimo di 0,095 €kWh e un massimo di 0,144 €kWh. Le ore più economiche sono state la seconda ora della notte (ore 2:00) con 0,095 €kWh, mentre la fascia più costosa si è verificata alle ore 20:00, quando il prezzo ha raggiunto 0,144 €kWh. Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare i consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 30092025 0,112 +0,003 29092025 0,109 +0,017 28092025 0,092 -0,014 27092025 0,106 +0,017 26092025 0,109 +0,003 25092025 0,106 -0,008 24092025 0,114 -0,002 23092025 0,116 +0,000 22092025 0,116 +0,017 21092025 0,100 -0,006 20092025 0,107 -0,009 19092025 0,116 +0,004 18092025 0,112 +0,002 17092025 0,110 +0,001 16092025 0,112 +0,027 15092025 0,085 +0,001 14092025 0,084 -0,019 13092025 0,104 -0,011 12092025 0,115 +0,001 11092025 0,116 +0,005 10092025 0,121 +0,004 09092025 0,117 -0,004 08092025 0,121 +0,025 07092025 0,096 +0,001 06092025 0,095 -0,016 05092025 0,111 -0,002 04092025 0,113 +0,007 03092025 0,107 -0,004 02092025 0,111 -0,002 01092025 0,113 +0,024 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,150 Gennaio 2025 0,143 Dicembre 2024 0,135 Novembre 2024 0,131 Ottobre 2024 0,117 Settembre 2024 0,111 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’andamento del PUN energia elettrica – Prezzo aggiornato al 30 Settembre 2025