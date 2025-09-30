L’Ancona vince convince e merita | Qui nessuno si tira mai indietro

Non inganni il risultato risicato: per come ha giocato, soprattutto nel primo tempo, l’ Ancona a Castelfidardo avrebbe meritato di vincere almeno con uno scarto di due reti. La formazione di Maurizi, a parte lo spavento iniziale del rigore sbagliato da Clerici, ha legittimato in lungo e in largo una supremazia tangibile per buona parte della gara: certo, di fronte aveva il fanalino di coda che nella ripresa si è affacciato più volte dalle parti di Salvati, ma i dorici hanno tenuto egregiamente il campo, senza correre eccessivi rischi. Forse l’Ancona dell’anno scorso non sarebbe riuscita a portare a casa i tre punti in una partita così sporca come quella di domenica, considerata la prestazione tignosa di una formazione alla disperata ricerca di punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

