Lanciato Claude Sonnet 4.5 | il nuovo modello di Anthropic può gestire l’intero ciclo di vita di un’app

Dday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A inizio agosto era uscito in pompa magna Opus 4.1, già sostituito soprattutto nel coding e nelle attività agentiche dal nuovo Sonnet 4.5 che fa man bassa anche dei rivali. 🔗 Leggi su Dday.it

lanciato claude sonnet 45Claude Sonnet 4.5, il nuovo modello di Anthropic può lavorare 30 ore di fila senza fermarsi - 5, il suo modello di intelligenza artificiale più avanzato per il coding e tanto altro. Come scrive hwupgrade.it

Anthropic ha lanciato Claude 3.5 Sonnet, un aggiornamento più potente della sua IA - Anthropic, l’azienda statunitense che sviluppa intelligenza artificiale in cui Amazon ha investito 4 miliardi di dollari, ha annunciato un nuovo modello di IA, Claude 3. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

