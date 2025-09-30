Lampedusa notte di sbarchi | arrivati 297 migranti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Sette soccorsi in mare e un tunisino fermato a terra. A Lampedusa si è registrata una nuova ondata di arrivi: nella notte e nella mattinata, dopo sette operazioni di soccorso e il fermo di un tunisino direttamente a molo Favarolo, sono sbarcati 297 migranti. Operazioni della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Le motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza hanno intercettato e trasbordato migranti da barchini e gommoni partiti dalla Libia e dalla Tunisia. I gruppi erano composti da un minimo di 4 tunisini fino a un massimo di 69 persone di nazionalità egiziana, eritrea, iraniana, siriana, sudanese e somala. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Otto sbarchi a Lampedusa, tra i 297 migranti un tunisino arrivato in kayak - Notte e mattinata di sbarchi a Lampedusa dove, dopo sette soccorsi e un tunisino bloccato dai carabinieri direttamente a molo Favarolo, sono giunti 297 ... Riporta agrigento.gds.it
