Lampedusa notte di sbarchi | arrivati 297 migranti

Sette soccorsi in mare e un tunisino fermato a terra. A Lampedusa si è registrata una nuova ondata di arrivi: nella notte e nella mattinata, dopo sette operazioni di soccorso e il fermo di un tunisino direttamente a molo Favarolo, sono sbarcati 297 migranti. Operazioni della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Le motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza hanno intercettato e trasbordato migranti da barchini e gommoni partiti dalla Libia e dalla Tunisia. I gruppi erano composti da un minimo di 4 tunisini fino a un massimo di 69 persone di nazionalità egiziana, eritrea, iraniana, siriana, sudanese e somala.

