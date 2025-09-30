L’amore tra forza impeto e fragilità Ecco ‘Cuore batte picche’ di Warren

L’amore, nella sua forma più autentica, non è mai una favola perfetta. È un intreccio di fragilità, forza e una profonda, a volte dolorosa, onestà. Il romanzo ’Cuore batte picche’ dell’autore guastallese Gabriel Warren incarna proprio questa visione, offrendo ai lettori un ritratto crudo e vibrante del legame tormentato tra due uomini, Francesco e Mirko. Questo libro, che si presenta come il secondo e ultimo capitolo del precedente romanzo ’Nei tuoi occhi’, conferma la capacità dell’autore di scavare nelle profondità dell’animo umano senza filtri o concessioni. Il titolo stesso è un monito: quel ’picche’ suggerisce un rifiuto, un ostacolo, una realtà dove l’amore non è mai una garanzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

