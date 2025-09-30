Lamine vincerà la palla d’oro quando fa più gol e assist

2025-09-29 20:25:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Rivaldo, leggenda dell’FC Barcelona e ambasciatore di Betfair ha incoraggiato Lamine Yamal a continuare a migliorare nel suo gioco per cercare di raggiungere il Golden Ball un giorno, Un premio che ha toccato questo lunedì essendo secondo nei voti che ha aumentato Ousmane Dembélé Come miglior giocatore della scorsa stagione. Per Rivaldo, vincitore del premio nel 1999, Lamine riceverà il premio non appena migliora la sua capacità di fare obiettivi e dare assistenza. “Penso che Lamine abbia tutto per essere una palla d’oro l’anno prossimo e penso che questa stagione metterà in evidenza molto più che l’ultimo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

