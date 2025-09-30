Lamine vincerà la palla d’oro quando fa più gol e assist
2025-09-29 20:25:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Rivaldo, leggenda dell’FC Barcelona e ambasciatore di Betfair ha incoraggiato Lamine Yamal a continuare a migliorare nel suo gioco per cercare di raggiungere il Golden Ball un giorno, Un premio che ha toccato questo lunedì essendo secondo nei voti che ha aumentato Ousmane Dembélé Come miglior giocatore della scorsa stagione. Per Rivaldo, vincitore del premio nel 1999, Lamine riceverà il premio non appena migliora la sua capacità di fare obiettivi e dare assistenza. “Penso che Lamine abbia tutto per essere una palla d’oro l’anno prossimo e penso che questa stagione metterà in evidenza molto più che l’ultimo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: lamine - vincer
Ousmane Dembélé supera Lamine Yamal e si aggiudica il Pallone d'Oro 2025 dopo una stagione straordinaria che ha visto il Psg vincere la sua prima Champions League. La spagnola Aitana Bonmatí ottiene il suo terzo premio consecutivo: ci erano riusciti s - facebook.com Vai su Facebook
UFFICIALE: Lamine Yamal vince il Trofeo Kopa come miglior giovane talento dell'anno al Pallone d'Oro! Il #Borussia Dortmund è l’unica opposizione al monopolio Bayern Non che sia una sorpresa, anzi, ma dopo 4 giornate quasi tutte le potenziali conco - X Vai su X
Yamal: “Stavo sempre con la palla, anche a scuola. In strada giocavo contro i 20enni” - Lamine Yamal ha raccontato un po’ della sua infanzia ai microfoni di France Football, in un’estratto di una lunga intervista che andrà in onda sabato. Lo riporta gianlucadimarzio.com