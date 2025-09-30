Lamezia Terme i leader del centrodestra per Occhiuto presidente Grande attesa per Giorgia Meloni Segui la diretta
Rush finale per le regionali in Calabria, chiamata al voto il 5 e 6 ottobre. Davanti a una piazza strapiena a Lamezia Terme nei pressi della cattedrale il comizio per Roberto Occhiuto presidente dei leader del centrodestra. Emblematico il claim della campagna elettorale “In 4 anni più che in 40”. Grande attesa per l’intervento della premier Giorgia Melon i. Presenti tutti i big per tirare la volata finale al governatore uscente, reduci dalla vittoria delle Marche. Nel blindatissimo corso Numistrano, anche Antonio Tajani per Forza Italia, Matteo Salvini per la Lega, Maurizio Lupi per Noi Moderati e tutti gli esponenti locali e i candidati, dirigenti e parlamentari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: lamezia - terme
Concorso DS Calabria: depositata una querela alla Procura di Lamezia Terme per gravi irregolarità
Regionale di Trenitalia, modifiche alla circolazione sulla linea Reggio Calabria-Lamezia Terme
Evasione e sostituzione di persona, 42enne nei guai: cosa è emerso durante un controllo a Lamezia Terme
In diretta da Lamezia Terme per sostenere la rielezione di Roberto Occhiuto presidente della Calabria. - X Vai su X
Trasporti e diritto allo studio A Lamezia Terme, Amalia Bruni e Andrea Casu (PD) hanno presentato la proposta di legge per sostenere la mobilità degli studenti: fondo nazionale da 500 milioni, abbonamenti agevolati e integrazione dei servizi. Leggi su C - facebook.com Vai su Facebook
Lamezia blindata per l’arrivo dei leader del centrodestra. A pochi metri dal palco spuntano bandiere pro-Palestina - Da un balcone vicino al palco allestito per ospitare la Meloni fanno bella mostra dei vessilli inneggianti la Palestina. Secondo corrieredellacalabria.it
Meloni riunisce i leader del centrodestra a Lamezia per sostenere la candidatura di Occhiuto - LIVE - Lamezia Terme – Il grande giorno del centrodestra in Calabria è arrivato in vista del voto ormai vicinissimo delle regionali del 5 e 6 ottobre. Lo riporta lametino.it