Lamezia Terme i leader del centrodestra per Occhiuto presidente Grande attesa per Giorgia Meloni Segui la diretta

30 set 2025

Rush finale per le regionali in Calabria, chiamata al voto il 5 e 6 ottobre. Davanti a una piazza strapiena a Lamezia Terme nei pressi della cattedrale il comizio per Roberto Occhiuto presidente dei leader del centrodestra.  Emblematico il claim della campagna elettorale “In 4 anni più che in 40”.  Grande attesa per l’intervento della premier Giorgia Melon i. Presenti tutti i big per tirare la volata finale al governatore uscente, reduci dalla vittoria delle Marche. Nel blindatissimo corso Numistrano, anche Antonio Tajani per Forza Italia, Matteo Salvini per la Lega, Maurizio Lupi per Noi Moderati e tutti gli esponenti locali e i candidati, dirigenti e parlamentari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

