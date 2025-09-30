L’America’s Cup impazzisce per Napoli e consiglia | un match al Maradona è un must per chiunque visiti la città

Napoli si prepara a diventare protagonista assoluta della 38ª Coppa America Louis Vuitton, il trofeo sportivo internazionale più antico al mondo. È il sito ufficiale della manifestazione a raccontare come il Golfo di Napoli, con il Vesuvio a dominare l’orizzonte e le isole di Capri e Ischia a custodirne le acque, rappresenti un palcoscenico naturale unico per regate di livello mondiale. La presentazione napoletana sul sito della Coppa America. Grant Dalton, Ceo di Emirates Team New Zealand, ha definito Napoli “la perfezione” dal punto di vista velico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

