L’America’s Cup impazzisce per Napoli e consiglia | un match al Maradona è un must per chiunque visiti la città
Napoli si prepara a diventare protagonista assoluta della 38ª Coppa America Louis Vuitton, il trofeo sportivo internazionale più antico al mondo. È il sito ufficiale della manifestazione a raccontare come il Golfo di Napoli, con il Vesuvio a dominare l’orizzonte e le isole di Capri e Ischia a custodirne le acque, rappresenti un palcoscenico naturale unico per regate di livello mondiale. La presentazione napoletana sul sito della Coppa America. Grant Dalton, Ceo di Emirates Team New Zealand, ha definito Napoli “la perfezione” dal punto di vista velico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: america - impazzisce
Trump all'Onu: "Per l'America è l'età dell'oro. L'immigrazione sta distruggendo i vostri Paesi" "Questa è l'età dell'oro per l'America, siamo la nazione più potente al mondo". Così Donald Trump ha esordito davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite in - facebook.com Vai su Facebook
L’America’s Cup impazzisce per Napoli e consiglia: un match al Maradona è un must per chiunque visiti la città - La descrizione affascinante che fa di Napoli l'America's Cup che consiglia di andare allo stadio per vivere una esperienza mistica ... ilnapolista.it scrive
Come cambia l’America’s Cup di Napoli: modello Nba, Luna Rossa con una donna e Peter Burling a bordo - È una svolta epocale, che cambia uno dei caposaldi dell’America’s Cup: il vincitore prende tutto, o quasi. Scrive repubblica.it