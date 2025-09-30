L’allieva 4 ritorno di alessandra mastronardi con una nuova stagione
possibilità di una quarta stagione de l’allieva. La serie televisiva L’allieva, basata sui romanzi di Alessia Gazzola, ha riscosso grande successo durante le sue prime tre stagioni, trasmesse fino al 2020. Dopo un intervallo di cinque anni, si alimentano nuovamente le speranze dei fan riguardo a un possibile ritorno dello show con una quarta stagione. La protagonista, interpretata da Alessandra Mastronardi, ha espresso chiaramente la propria disponibilità a riprendere il ruolo, alimentando così le attese. il ritorno della protagonista e il suo coinvolgimento. Nell’ambito di un’intervista rilasciata a Radio Gold durante l’ Ottobre Alessandrino, Alessandra Mastronardi ha dichiarato che sarebbe molto felice di riprendere il personaggio di Alice Allevi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
