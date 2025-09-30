L’allarme rosso di Salvini per i voti persi dalla Lega | le pillole del giorno

I voti sono sempre di meno, per la Lega di Matteo Salvini. Ed è scattato l’allarme rosso. Il capogruppo in Senato e segretario regionale del partito in Lombardia Massimiliano Romeo si sta muovendo per cercare di evitare lo sprofondamento del Carroccio: in tanti contestano «la troppa attenzione per il Sud, con il miraggio del ponte sullo Stretto di Messina », che ai vecchi militanti, che poi sono quelli che ancora si presentano alle urne, non piace per niente. I sorpassi di Forza Italia sono all’ordine del giorno e l’ultimo esempio è arrivato dal voto regionale nelle Marche: dietro Fratelli d’Italia, irraggiungibili al 27,4 per cento, al secondo posto tra i partiti di centrodestra ci sono gli azzurri di Antonio Tajani (8,6 per cento) che superano così una Lega inchiodata al 7,4 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

