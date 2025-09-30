Lago di Como il report della guardia costiera | 74 persone soccorse nell’estate 2025
Si è chiusa l’operazione nazionale Mare e Laghi Sicuri 2025, avviata il 15 giugno e coordinata dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. L’iniziativa ha coinvolto anche Garda, Maggiore e Como, grazie ai tre nuclei Guardia costiera dipendenti dal neo costituito Reparto operativo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: lago - como
Il lago senza treni d’estate: stop anche per Besanina e Lecco-Como
Il lago di Como fra incidenti e annegamenti: qui i bagnini sono un miraggio
Tremezzina Festival, jazz e ritmi cubani sul lago di Como
Un saluto dal Lago di Como. Oggi inaugurazione nuova motonave. - facebook.com Vai su Facebook
#Maltempo #Lombardia, nelle ultime 48 ore oltre 750 interventi, 390 #vigilidelfuoco al lavoro: il maggior numero delle operazioni nel Nord della regione, tra le province di Como, Monza Brianza e Varese. Notte intensa nel comasco: soccorse alcune famiglie bl - X Vai su X
Guardia Costiera, altre tre mesi sul lago di Como - Menaggio (Como), 16 settembre 2024 – Si sarebbe dovuta concludere questa mattina alle 8. Da ilgiorno.it
Guardia Costiera: schierati sedici militari per vigilare sull’estate nel lago di Como - Menaggio, 21 giugno 2025 – La Guardia Costiera a tutela delle acque e delle coste del lago di Como. Scrive ilgiorno.it