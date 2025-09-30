L' aggressione a sindaco e assessori per avere l' acqua in uno stabilimento balneare condannati a 11 mesi

Erano finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di aver aggredito fisicamente e verbalmente quattro amministratori del comune di San Filippo del Mela tra cui il sindaco Giovanni Pino, cagionando l’interruzione della fornitura di acqua potabile in un condominio. Fatti per i quali sono stati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: aggressione - sindaco

Aggressione Vice Sindaco, informativa al Ministro Piantedosi

Aggressione transfobica, posizione forte del sindaco De Toni: “Udine è casa di tutti. Stiamo dalla parte delle vittime"

Aggressione transfobica, posizione forte del sindaco De Toni: “Udine è casa di tutti. Stiamo dalla parte delle vittime"

Joseph Splendido. . AGGRESSIONE IN VIA ARPI: IL SINDACO SI ASSUMA LE SUE RESPONSABILITÀ Massima vicinanza e solidarietà al giovane aggredito e alla sua famiglia. Episodi del genere fanno paura e toccano tutti noi, perché chiunque potrebbe tro - facebook.com Vai su Facebook

Aggressione a vigilessa, dichiarazione congiunta Sindaco e Comandante Polizia Municipale https://ift.tt/yJP9x3h - X Vai su X

L’agguato in centro storico. Ex sindaco colpito con una sedia: "Aggressore fuori un’ora dopo" - Alessio Calamandrei, ex primo cittadino di Impruneta, è stato assalito in via Martelli "Ho cercato di fermare un ragazzo che stava devastando la strada, e lui mi ha picchiato". msn.com scrive

Saltrio, sindaco preso a pugni e gettato a terra: “Io aggredito per l’installazione di un’antenna 5G. Nessuno ci rispetta, ormai dilaga l’inciviltà” - Saltrio (Varese) – Un episodio che ha suscitato sconcerto l’aggressione di cui è stato vittima a Saltrio, paese nella Valceresio, il sindaco Maurizio Zanuso, 66 anni, al secondo mandato, eletto con ... Lo riporta ilgiorno.it