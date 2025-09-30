Lagarde | con tassi al 2% Bce ha margini per eventuali imprevisti
Roma, 30 set. (askanews) – I dazi commerciali degli Stati Uniti hanno aumentato i rischi di indebolimento della crescita economica, che tuttavia per una serie di fattori ora risultano più bilanciati rispetto ai mesi scorsi, nel frattempo sull’inflazione i rischi sono bivalenti. E in questa situazione di incertezza con tassi di interesse al 2% “la Banca centrale europea dispone di margini per rispondere se i rischi sull’inflazione dovessero cambiare o se dovessero emergere nuovi shock”. Lo ha afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde nel suo intervento auna conferenza a Helsinki. “La linea monetaria della Bce resta in una buona posizione”, ha ribadito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: lagarde - tassi
BCE lascia i tassi invariati al 2%; Lagarde: "In linea con le valutazioni precedenti riguardo le prospettive dell’inflazione"
Lagarde: Manteniamo invariati i 3 principali tassi di interesse della BCE – Il video
Lagarde aspetta Trump: la Bce congela i tassi in un clima di incertezza
Cara Christine Lagarde, è tempo di tagliare i tassi. E con decisione - X Vai su X
La Banca centrale europea (Bce) ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati per la terza riunione consecutiva. https://f.mtr.cool/vyprxlzoje #bce #tassi #lagarde #economymagazine - facebook.com Vai su Facebook
Tassi BCE, la profezia di Lagarde sui nuovi shock - Lagarde fa la differenza tra i fattori e anche le incognite bene o male conosciute e gli “unknown unknowns”. money.it scrive
Lagarde: con tassi al 2% Bce ha margini per eventuali imprevisti - (askanews) – I dazi commerciali degli Stati Uniti hanno aumentato i rischi di indebolimento della crescita economica, che tuttavia per una serie di fattori ora risultano più bilanciati r ... Da askanews.it