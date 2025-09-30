Lagarde | con tassi al 2% Bce ha margini per eventuali imprevisti

Roma, 30 set. (askanews) – I dazi commerciali degli Stati Uniti hanno aumentato i rischi di indebolimento della crescita economica, che tuttavia per una serie di fattori ora risultano più bilanciati rispetto ai mesi scorsi, nel frattempo sull’inflazione i rischi sono bivalenti. E in questa situazione di incertezza con tassi di interesse al 2% “la Banca centrale europea dispone di margini per rispondere se i rischi sull’inflazione dovessero cambiare o se dovessero emergere nuovi shock”. Lo ha afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde nel suo intervento auna conferenza a Helsinki. “La linea monetaria della Bce resta in una buona posizione”, ha ribadito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it