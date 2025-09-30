L' affare milionario di Cosa nostra con l' oro e i gioielli rubati trasformati in lingotti | 33 condanne
Chili e chili di gioielli e oro rubati e poi fusi in lingotti per "ripulirli". È questo il business milionario che sarebbe stato gestito da Cosa nostra, in particolare dal mandamento di Porta Nuova, e che sarebbe diventato un punto di riferimento per ladri, rapinatori e ricettatori. Adesso, dopo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
