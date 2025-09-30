Lady Golpe verso il processo | stalking e non solo tutte le accuse a Boccia

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia nell'ambito della vicenda che coinvolge l'ex ministro della cultura e giornalista Gennaro Sangiuliano. I pm capitolini contestano all'indagata i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. Nel procedimento risultano parti offese anche la moglie di Sangiuliano e l'ex capo di gabinetto del dicastero, Francesco Gilioli. La vicenda Il caso risale all'estate di un anno fa. Il 24 agosto del 2024 Boccia aveva condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva in compagnia dell'allora ministro della cultura: “Grazie al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per la nomina a Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi”, recitava la didascalia a corredo dello scatto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lady Golpe verso il processo: stalking e non solo, tutte le accuse a Boccia

