Lady Diana il fratellastro sposa Diandra l'ex moglie di Michael Douglas
L’amore ha ancora una volta sorpreso l’aristocrazia britannica con un matrimonio inaspettato. William Legge, decimo Conte di Dartmouth e fratellastro della defunta Lady Diana, ha sposato Diandra Douglas, ex moglie di Michael Douglas. La cerimonia si è svolta nel mese di settembre a Gibilterra, presso l’ufficio anagrafe della Rocca, alla presenza dei soli testimoni. Ora la produttrice americana è diventata ufficialmente Contessa di Dartmouth. Il fratellastro di Lady Diana e l’ex moglie di Michael Douglas sposi. È stato uno dei matrimoni a sorpresa di quest’anno: il Conte di Dartmouth, William Legge, che ha appena festeggiato il suo 76esimo compleanno, ha sposato Diandra Douglas 69enne ed ex moglie dell’attore Michael Douglas. 🔗 Leggi su Dilei.it
Addio al re delle scarpe Francesco Falleri. Tra le sue clienti anche Lady Diana
31 agosto 1997 muore Lady Diana: 12 anni prima la sua unica visita a Firenze
Ventotto anni dalla morte di Lady Diana. Nemmeno il suo ricordo riunisce Harry e William
Lady D., la nipote Lady Eliza Spencer si sposa, la proposta da sogno - Lady Eliza Spencer è una delle bellissime nipoti della compianta Lady Diana ed è figlia del suo amato fratello Carlo, attuale Conte di Spencer.
L'insolito oggetto che Diana fece cucire sul retro del suo abito il giorno in cui sposò il principe Carlo - folle di ammiratori costeggiavano le strade vicino a Buckingham Palace, mentre 750 milioni di persone accendevano i loro televisori