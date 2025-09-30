Lady Diana il fratellastro sposa Diandra l’ex moglie di Michael Douglas

L’amore ha ancora una volta sorpreso l’aristocrazia britannica con un matrimonio inaspettato. William Legge, decimo Conte di Dartmouth e fratellastro della defunta Lady Diana, ha sposato Diandra Douglas, ex moglie di Michael Douglas. La cerimonia si è svolta nel mese di settembre a Gibilterra, presso l’ufficio anagrafe della Rocca, alla presenza dei soli testimoni. Ora la produttrice americana è diventata ufficialmente Contessa di Dartmouth. Il fratellastro di Lady Diana e l’ex moglie di Michael Douglas sposi. È stato uno dei matrimoni a sorpresa di quest’anno: il Conte di Dartmouth, William Legge, che ha appena festeggiato il suo 76esimo compleanno, ha sposato Diandra Douglas 69enne ed ex moglie dell’attore Michael Douglas. 🔗 Leggi su Dilei.it

