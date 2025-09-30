Ladro di biciclette a piazza Bologna scoperto GPS sotto la sella

Roma, 30 settembre 2025 – Un 52enne di origini campane è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri della Stazione Nomentana, scoperto con una bici elettrica rubata. Il proprietario, un romano di 24 anni, l’aveva parcheggiata in via Catania, sotto casa, e quando è andato per riprenderla non l’ha più trovata. Grazie a un dispositivo di localizzazione satellitare applicato alla bici e tramite un’applicazione dedicata sul suo smartphone, il ragazzo è riuscito a scoprire dove fosse dando le indicazioni ai militari attraverso il 112. I militari si sono così presentati in via Matilde di Canossa dove hanno bussato alla porta dell’uomo, trovando la bici rubata che è stata recuperata e consegnata al proprietario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it