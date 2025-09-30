Ladri fanno irruzione in una casa | cagnolina massacrata di botte

Reggio Emilia, 30 settembre 2025 – Nella notte fra sabato e domenica ladri brutali si sono introdotti in un’abitazione nelle campagne di Corticella, frazione di Reggio al confine con Rubiera, picchiando selvaggiamente la meticcia di casa, Margherita, e procurandole un grave trauma cranico. Ora la cagnolina Margherita è in prognosi riservata. I ladri hanno divelto un palo della vigna, utilizzandolo come ariete per aprire le inferriate di una finestra al piano terra. Una volta all’interno della casa di campagna, disabitata, si sono accontentati di pochi soldi in contanti e di alcuni monili in oro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ladri fanno irruzione in una casa: cagnolina massacrata di botte

In questa notizia si parla di: ladri - fanno

Roma, ladri "strangolatori": così fanno quasi svenire le vittime e poi le derubano

La gita in e-bike finisce male: i ladri fanno sparire le bici

Rovello Porro, boato nella notte: ladri fanno esplodere il bancomat

Racale, fanno esplodere il bancomat e mandano in tilt le telecamere di sorveglianza: ladri in fuga col bottino - X Vai su X

Ladri fanno incetta di oro e gioielli da un'abitazione, messi in fuga dai residenti Il furto a Monterosi https://www.viterbotoday.it/~go/i/4094322436388 - facebook.com Vai su Facebook

Ladri alla farmacia Girardi, i banditi con i volti travisati fanno irruzione all'alba e fuggono in furgone: 5mila euro tra bottino e danni - Blitz all'alba di venerdì alla farmacia Girardi di via Vittorio Emanuele a Quinto di Treviso. Scrive ilgazzettino.it

I ladri fanno irruzione nella sua casa: pensionata legata, picchiata e rapinata - Un passante ha sentito le urla della donna e ha visto la porta di casa spalancata. Come scrive today.it