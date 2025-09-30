Carlo Conti è già al lavoro per Sanremo 2026 ma intanto conferma che non condurrà un’altra edizione della kermesse. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il presentatore afferma: “No, non lo rifarei l’anno successivo. La direzione artistica? No, quella è la parte più complicata, il lavoro grosso”. Conti aggiunge: “Arrivare a cinque a me sembra già un bel numero”. Il conduttore, poi, rivela che ha iniziato ad ascoltare sia le canzoni dei giovani che quelle dei Big: “Ascolto le canzoni dei giovani e da qualche tempo stanno arrivando anche quelle dei Big. Quanti brani dei Big ho già ascoltato fino a oggi? Saranno più o meno un centinaio, ma il grosso arriverà proprio in queste settimane”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’addio di Carlo Conti a Sanremo: “Il prossimo sarà l’ultimo”