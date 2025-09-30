Lacrime e palloncini bianchi per l' ultimo saluto a Nicola giovane vittima di un incidente a Sala Consilina

Il Vallo di Diano si è fermato questa mattina per dare l’ultimo saluto a Nicola Pio Spolzino, il giovane di 15 anni deceduto sabato scorso in seguito a un incidente stradale avvenuto a Sala Consilina. Le esequieIl funerale si è svolto nella chiesa di San Michele Arcangelo ad Atena Lucana, gremita. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

