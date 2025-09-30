L’acquisizione di EA spaventa BioWare | il team di Mass Effect è preoccupato per il proprio futuro

Electronic Arts sta per cambiare volto: l’azienda sarà acquisita da un consorzio di investitori che comprende Silver Lake, il Public Investment Fund dell’Arabia Saudita e Affinity Partners di Jared Kushner. E proprio questa novità preoccupa e non poco BioWare, che adesso teme per il proprio futuro. Ebbene sì, l’operazione da 55 miliardi di dollari, resa possibile anche da 20 miliardi di debito garantiti da JPMorgan Chase, è figlia di una cifra enorme che porta con sé un’ombra: il timore di tagli aggressivi a studi e progetti per massimizzare i profitti e ripagare il debito Tra le realtà più preoccupate c’è appunto BioWare, studio canadese, celebre per saghe come Mass Effect e Dragon Age, non naviga in acque tranquille da tempo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

