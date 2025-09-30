laax la meta autunnale per tutta la famiglia

Q uando i boschi si accendono di rosso e oro, LAAX diventa la destinazione ideale per vivere la montagna in famiglia. A solamente 3 ore di macchina da Milano, tra laghi turchesi, gole spettacolari e paesaggi alpini, Laax è il cuore pulsante di un territorio che sorprende in ogni stagione. LAAX. LAAX si trova 1100 sopra il livello del mare, nel Canton di Graubünden. Con oltre 224 km di piste, 29 impianti e 5 snowpark in inverno e con 330 chilometri di trail per bici e 250 di sentieri escursionistici in estate ed autunno LAAX x è un vero paradiso per gli amanti dello sport. Paesaggi mozzafiato e sentieri avventurosi vi permetteranno di scoprire luoghi unici come la Rhine Gorge, soprannominata il “Grand Canyon svizzero”, affascina con le sue pareti rocciose spettacolari e il Reno che scorre sinuoso tra le gole. 🔗 Leggi su Iodonna.it

