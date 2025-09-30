Manca poco alla fine del countdown. A mezzanotte si accenderà La7 Cinema al canale 29 e si spegnerà La7d. Nasce così un canale interamente dedicato alla settima arte che spazierà tra tutti i generi cinematografici. Una proposta pensata sia per gli uomini che per le donne, all’insegna della qualità, della passione e del divertimento. Ad aprire la programmazione, allo scoccare del 1° ottobre, sarà Quiz Show. Il film uscito nel 1994 e interpretato da John Turturro e Ralph Fiennes con la direzione di Robert Redford, recentemente scomparso e al quale il debutto del nuovo canale del gruppo Cairo vuole rendere omaggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La7 Cinema debutta con Quiz Show