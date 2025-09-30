La7 Cinema debutta con Quiz Show | il nuovo canale al 29 parte allo scoccare del 1° ottobre

Manca poco alla fine del countdown: a mezzanotte si accende La7 Cinema sul canale 29 del digitale terrestre e si spegne La7d. Nasce un canale interamente dedicato alla settima arte, pensato per coprire tutti i generi con una proposta di qualità, passione e intrattenimento in chiaro. Ad aprire la programmazione, allo scoccare del 1° ottobre, sarà “Quiz Show” (1994), diretto da Robert Redford e interpretato da John Turturro e Ralph Fiennes: una scelta che vuole rendere omaggio al grande regista recentemente scomparso. Indice. Cos’è La7 Cinema: linea editoriale e pubblico di riferimento Dove vederlo e come sintonizzarsi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

